Кристал Пэлас и Арсенал встречаются во 2-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Кристал Пэлас – Арсенал стартует в 22:00 по киевскому времени. После первого тура обе команды имеют по три очка – "канониры" одолели Ноттингем Форест (2:1), а Пэлас были сильнее Шеффилда Юнайтеда (1:0).

Зинченко вернулся в состав Арсенала после 3 месяцев паузы – разгромная победа "канониров"

В первом туре АПЛ Арсенал потерял Юррьена Тимбера, который травмировал колено и выбыл на несколько месяцев. Микель Артета заявлял, что надеется на возвращение Александра Зинченко. Украинец поединок против Ноттингем Форест пропустил, оказавшись вне заявки. Пропустил он и всю летнюю подготовку к сезону из-за проблем со здоровьем. На днях Зинченко сыграл в закрытом спарринге против Лутона. Сегодня Александр начнет в запасе, а слева в защите с первых минут выйдет Такехиро Томиясу.

Онлайн-трансляция матча Кристал Пэлас – Арсенал доступна на Setanta Sports и MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Кристал Пэлас:

Арсенал: