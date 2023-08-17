Арсенал снова может рассчитывать на помощь Александра Зинченко.

"Канониры" сыграли тайный товарищеский матч против новичка АПЛ – Лутон Таун.

Арсенал подтвердил ужасный диагноз конкурента Зинченко, за которого заплатили 40 миллионов

Журналист Сэм Дин все-таки раскрыл некоторые подробности встречи. Давид Райя дебютировал в воротах Арсенала, а Александр Зинченко вернулся в состав после 3 месяцев паузы из-за травмы. Вице-чемпионы Англии одержали разгромную победу 3:0 благодаря дублю Троссара и голу Саки.

Напомним, Арсенал начал АПЛ с успеха против Ноттингем Форест (2:1), а следующим соперником будет Кристал Пэлас (21 августа, выезд).

Arsenal beat Luton Town in a behind-closed-doors friendly today, with two goals from Trossard and one from Saka. Zinchenko, Nelson and Raya all played. — Sam Dean (@SamJDean) August 17, 2023

Арсенал бил Ноттингем Форест в удивительном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка