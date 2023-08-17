Зинченко вернулся в состав Арсенала после 3 месяцев паузы – разгромная победа "канониров"
Арсенал снова может рассчитывать на помощь Александра Зинченко.
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Журналист Сэм Дин все-таки раскрыл некоторые подробности встречи. Давид Райя дебютировал в воротах Арсенала, а Александр Зинченко вернулся в состав после 3 месяцев паузы из-за травмы. Вице-чемпионы Англии одержали разгромную победу 3:0 благодаря дублю Троссара и голу Саки.
Напомним, Арсенал начал АПЛ с успеха против Ноттингем Форест (2:1), а следующим соперником будет Кристал Пэлас (21 августа, выезд).
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