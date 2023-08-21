Крістал Пелас та Арсенал зустрілися у 2-му турі Прем'єр-ліги (0:1). Рахунок і огляд матчу за участю Олександра Зінченка читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Арсенал, розпочався о 22:00 за київським часом. Обидві команди стартували у чемпіонаті Англії з перемог. "Каноніри" у першому турі не без проблем втримали три очки з Ноттінгем Форест (2:1), а Крістал Пелас вистачило одного гола, щоб здолати Шеффілд Юнайтед.

За кілька днів до матчу Мікель Артета заявив, що сподівається на повернення Олександра Зінченка, який пропустив усю передсезонну підготовку і перший тур АПЛ. Днями українець нарешті зіграв, вийшовши на поле у закритому спарингу проти Лутона, але його стан, схоже, поки не влаштовує тренера на всі 100%. У заявку Зінченко таки потрапив, проте розпочав у запасі. Позицію лівого оборонця закривав Такехіро Томіясу, а справа у захисті діяв номінальний опорник Томас Партей.

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Вже на 2-й хвилині Арсенал міг забивати, проте одразу два удари з меж штрафного були заблоковані. Підопічні Ходжсона на перших хвилинах виключно оборонялися, сівши всією командою на свою половину. Арсенал куди частіше атакував правим флангом, де діяв Сака, зміщувався Едегор і регулярно підключався Вайт. Партей у цих епізодах страхував у центрі. Втім, старт гри минув без моментів – хіба що дві заблоковані спроби Арсенала і слабкий удар Саки з-за меж штрафного по центру воріт.

Нарешті вступив у гру і Ремсдейл, який у стрибку перервав гострий навіс Айю з флангу. Він же забрав м'яч після удару Езе, а Дукуре зарядив повз ворота. Нарешті супермомент на 29-й хвилині. Нкетія поставив корпус, розвернув захисника, але влучив у дальню стійку. Біля воріт Арсенала загострював Айю, який підстеріг помилку Саліба, увірвався у штрафний і впав. Без пенальті. Ще один супершанс у Нкетії – Райс вивів Едді віч-на-віч із кіпером, але нападник, перекинувши воротаря, перекинув і поперечину. Вище.

Нарешті по-справжньому врятував Джонстон, який практично весь перший тайм провів без роботи. Кіпер "орлів" впорався з непростим ударом Едегора, який став останнім гольовим моментом до перерви. Нульова нічия, якою Крістал Пелас мав бути задоволений – після непереконливого старту Арсенал додав і міг забивати, хоча й пробив у площину воріт лише одного разу.

У перерві Ходжсон та Артета замін не зробили – відповідно, Зінченко продовжував гріти лаву. Втім, і без українця лівий фланг "канонірів" нарешті додав. Мартінеллі на старті тайму просив пенальті, хоча ніякої гри рукою у Ворда не було.

Як тільки Арсенал зіграв нестандартно, одразу ж отримав результат. Підопічні Артети несподівано для суперника швидко розіграли стандарт, а Нкетія впав у штрафному після контакту з кіпером. Арбітр вирішив, що Джонстон фолив, і призначив пенальті. До м'яча підійшов Едегор і легко переграв воротаря. Удар у нижній кут – 0:1 за Арсеналом. Йшла 54 хвилина.

Господарі могли одразу ж відповісти, проте Айю з гострого кута пробив у сітку з зовнішнього боку. Езе заробив небезпечний штрафний у боротьбі з Саліба, але удар був невдалим. Натомість Партей потужно приклався по воротах Джонстона, але кіпер "орлів" не дрімав.

Як же підвів Арсенал Такехіро Томіясу. Японець, який перед тим отримав жовту за затягування часу при вкиданні аута, сфолив проти Айю і залишив "канонірів" у меншості. Половину тайму "каноніри" змушені були грати вдесятьох через недалекоглядність конкурента Зінченка. Артета одразу відреагував, але випустив не українця – замість Мартінеллі вийшов Габріел.

Підопічні Ходжсона влаштували щось на кшталт фінального штурму, однак Арсенал не дав суперникам створити реальний шанс, щоб зрівняти рахунок. Хіба що удар Мітчелла в доданий час претендував на статус реального, однак і він був неточний.

Олександр Зінченко вийшов на 89-й хвилині, а завдяки дискваліфікації Томіясу має реальні шанси з'явитись у старті в наступному турі проти Фулхема. 0:1 – команда Артети після двох турів іде без втрат, наздогнавши Брайтон і Манчестер Сіті, який теж мають по 6 очок.

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