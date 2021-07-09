В финале Копа Америка Лионель Месси выведет свою команду против Неймара. Какой прогноз на матч Аргентина – Бразилия и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Финал Копа Америка-2021 Аргентина – Бразилия состоится в Рио-де-Жанейро на Маракане 11 июля. Начало матча в 3:00 ночи по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет сервис MEGOGO.

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Бразилия подходит к финалу в статусе явного фаворита. Авторитетная контора Bwin на триумф "селесао" выставила коэффициент 1.5, тогда как на долгожданный трофей Месси – 2.5. Специалисты William Hill солидарны с коллегами, но менее радикальны в своих котировках: 1.57 на Бразилию и 2.3 на Аргентину.

Букмекеры прогнозируют победу Неймара и Ко в основное время. Победа Бразилии оценена в 2.1, виктория Аргентины – 3.8, а ничья – 3.2. В финале Копа Америка не ожидают много голов. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 2.5, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.5.

Аргентина выигрывала Кубок Америки 14 раз, но последний успех датирован аж 1994 годом. Лионель Месси имеет шанс завоевать первый большой трофей с национальной сборной. Бразилия только 9 раз брала Копа Америка, однако именно "селесао" являются действующими чемпионами после триумфа в 2019 году.

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