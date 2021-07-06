Подопечные Тите оказались в шаге от желаемого трофея после победы над перуанцами. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Копа Америка-2021, 1/2 финала

Бразилия – Перу – 1:0

Гол: Пакета, 35

"Судить такие матчи должны храбрые арбитры, а не клоуны": Видаль взорвался после вылета из Копа Америка

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась первая полуфинальная встреча Копа Америка, в которой сборная Бразилии принимала команду Перу. Матч завершился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола на 35-й минуте стал Лукас Пакета. Ассистентом выступил Неймар, который, пройдя по левому флангу, ворвался в штрафную, эффектно накрутил нескольких защитников и отпасовал на полузащитника Лиона в район одиннадцатиметровой отметки. Попасть в ворота оставалось делом техники.

Победа позволила Бразилии выйти в финал турнира, где она встретится с победителем матча Аргентина – Колумбия, который состоится в ночь на 7 июля.

Копа Америка: Аргентина со спектаклем Месси разгромила Эквадор, Колумбия в лотерее выбила Уругвай – известны пары 1/2-й