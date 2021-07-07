Месси и Ко оказались в шаге от завоевания желанного трофея после победы над колумбийцами в полуфинале Копа Америка. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Копа Америка-2021, 1/2 финала

Аргентина – Колумбия – 1:1 (3:2 в серии пенальти)

Голы: Мартинес, 7 – Диас, 61

Во втором полуфинале Копа Америка сошлись Аргентина и Колумбия. Уже в начале матча "альбиселесте" упустили роскошную возможность выйти вперед. После фантастического прохода Лионеля Месси по правому флангу и навеса в район одиннадцатиметровой отметки Лаутаро Мартинес головой пробил в считанных сантиметрах от стойки. Однако совсем скоро нападающий Интера исправился и после паса все того же Месси прошил голкипера колумбийцев.

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Соперники могли сравнивать еще до перерыва, однако им откровенно не везло – Вильмар Барриос попал в штангу, а выстрел Йерри Мины из-под перекладины вытащил Эмилиано Мартинес. Лишь на 61-й минуте удача улыбнулась колумбийцам – Луис Диас получил пас из центра поля на левый фланг, ворвался во вратарскую и в борьбе с защитником с острого угла умудрился точно пробить по воротам. 1:1 – все решалось в серии одиннадцатиметровых.

Здесь точнее оказались аргентинские футболисты – победный пенальти оформил все тот же Лаутаро Мартинес, а голкипер "альбиселесте" справился с ударом Эдвина Кардоны. К слову, в колумбийцев свои попытки не реализовали еще и Давинсон Санчес и Йерри Мина – в активе Эмилиано Мартинеса три отраженных удара с точки. У аргентинцев не забил лишь Родриго Де Пауль, который пробил выше.

В финале Аргентина сыграет со сборной Бразилии, которая в полуфинале победила Перу 1:0. Матч состоится в ночь на 11 июля. В поединке за третье место Колумбия сыграет с Перу днем ​​ранее.

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