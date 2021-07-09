"Я всегда говорил, что Месси – лучший игрок, которого мне приходилось видеть. Он также замечательный товарищ. Но сейчас мы в финале, мы соперники. Я хочу победить и забрать этот титул. Это была бы моя первая победа на Копа Америка.

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Месси долго искал свой первый титул со сборной. Каждый раз, когда Бразилия уже не была на турнире, то я болел за него. Я болел в финале ЧМ-2014, когда он столкнулся с Германией.

Но сейчас спор касается Бразилии, поэтому наша дружба отходит в сторону. Уважение между нами до сих пор велико, однако выиграть может только один. Когда ты с кем-то дружишь, то трудно отбросить эту связь. Например, когда ты играешь в видеоигры с другом, то все равно хочешь его победить. То же самое будет в субботу", – цитирует Неймара Goal.

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