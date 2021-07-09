У фіналі Копа Амеріка Ліонель Мессі виведе свою команду проти Неймара. Який прогноз на матч Аргентина – Бразилія і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Фінал Копа Амеріка-2021 Аргентина – Бразилія відбудеться у Ріо-де-Жанейро на Маракані 11 липня. Початок матчу о 3 годині ночі за київським часом. У прямому етері поєдинок покаже сервіс MEGOGO.

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Аргентина – Бразилія: прогноз букмекерів на фінал Копа Амеріка

Бразилія підходить до фіналу в статусі явного фаворита. Авторитетна контора Bwin на тріумф "селесао" виставила коефіцієнт 1.5, тоді як на довгоочікуваний трофей Мессі – 2.5. Фахівці William Hill солідарні з колегами, але менш радикальні у своїх котуваннях: 1.57 на Бразилію і 2.3 на Аргентину.

Букмекери прогнозують перемогу Неймара і Ко в основний час. Звитяга Бразилії оцінена в 2.1, вікторія Аргентини – 3.8, а нічия – 3.2. У фіналі Копа Амеріка не очікують багато голів. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 2.5, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.5.

Аргентина вигравала Кубок Америки 14 разів, але останній успіх датований аж 1994 роком. Ліонель Мессі має шанс завоювати перший великий трофей з національною збірною. Бразилія лише 9 разів брала Копа Амеріка, однак саме "селесао" є чинними чемпіонами після тріумфу у 2019 році.

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