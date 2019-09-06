toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аргентина без Месси не смогла одолеть Чили в товарищеском матче

08:24 62 Читати українською
Аргентина без Месси не смогла одолеть Чили в товарищеском матче
Чили – Аргентина – 0:0 / твиттер сборной Аргентины

Сборные Чили и Аргентины не выявили сильнейшего в товарищеском матче.

Товарищеские матчи
Чили
0
0 : 0
0
Аргентина
05:00 06:09:2019
завершено
 

Товарищеские матчи.

Чили – Аргентина – 0:0

Сборные Чили и Аргентины не смогли отличиться голами в товарищеском матче. Отметим, что несмотря на отсутствие забитых мячей на поле было достаточно горячо: команды на двоих заработали 10 желтых карточек (обошлось без исключений).

Отбор к Евро-2020: Испания едва не упустила победу над Румынией, Ирландия вырвала ничью в поединке со Швейцарией

Напомним, Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца на матчи национальной сборной за критику КОНМЕБОЛ после матча против Бразилии. Таким образом, звездный аргентинец также пропустит товарищеские матчи против сборных Мексики и Германии.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

blog_ava
"Он – дерьмовый тренер": Оуэн раскритиковал легендарного специалиста за работу в сборной Англии
07:30
216
Теги
Мир Аргентина Аргентина Артуро Видаль Артуро Видаль Лионель Месси Лионель Месси Чили Чили Чили - Аргентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
8
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук