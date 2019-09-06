Аргентина без Месси не смогла одолеть Чили в товарищеском матче

Сборные Чили и Аргентины не выявили сильнейшего в товарищеском матче.

Товарищеские матчи.

Чили – Аргентина – 0:0

Сборные Чили и Аргентины не смогли отличиться голами в товарищеском матче. Отметим, что несмотря на отсутствие забитых мячей на поле было достаточно горячо: команды на двоих заработали 10 желтых карточек (обошлось без исключений).

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Напомним, Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца на матчи национальной сборной за критику КОНМЕБОЛ после матча против Бразилии. Таким образом, звездный аргентинец также пропустит товарищеские матчи против сборных Мексики и Германии.

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