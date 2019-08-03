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Месси получил наказание за резкую критику КОНМЕБОЛ – длительная дисквалификация и штраф

09:16 204 Читати українською
Месси получил наказание за резкую критику КОНМЕБОЛ – длительная дисквалификация и штраф
Лионель Месси / Соцсети

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси наказан за свои слова во время последнего Копа Америка.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил от КОНМЕБОЛ наказание в виде дисквалификации на матчи за национальную команду сроком на три месяца, а также штраф в размере 50 тысяч долларов, сообщает The New York Times.

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем

Напомним, сборная Аргентины завоевала лишь бронзовые медали Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии (0:2). Лионель не вышел на церемонию награждения, а затем заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ и предвзятость судей.

Стоит отметить, что позже Месси принес извинения за свои слова.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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