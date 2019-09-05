Отбор к Евро-2020: Испания едва не упустила победу над Румынией, Ирландия вырвала ничью в поединке со Швейцарией

Завершились матчи игрового дня в квалификации к чемпионату Европы-2020. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".
Евро-2020, квалификация, 5-й тур
Группа D
Гибралтар – Дания – 0:6
Голы: Сков, 6, Эриксен, 34, 50 (оба – пенальти), Дилэйни, 69, Гюткьер, 74, 78
Ирландия – Швейцария – 1:1
Голы: Макголдрик, 85 – Шер, 74
Группа F
Норвегия – Мальта – 2:0
Голы: Берге, 34, Кинг, 45+1 (пенальти)
Румыния – Испания – 1:2
Голы: Андоне, 59 – Серхмо Рамос, (пенальтм), 29, Алькасер, 47
Удаление: Льоренте, 79 (И)
Фареры – Швеция – 0:4
Голы: Исак, 12, 15, Линделёф, 23, Куайсон, 41
Группа J
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0
Голы: Гояк, 11, 89 Дулевич, 80, Джеко, 85, Вища, 88
Финляндия – Греция – 1:0
Гол: Пукки, 52 (пенальти)
Группа G
Израиль – Северная Македония – 1:1
Голы: Захави, 55 – Адеми, 64
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В Бухаресте сошлись два лидера группы F. Испанцы полностью контролировали ход поединка в первые минут 60 и воплотили свое преимущество в два забитых мяча. Сначала Серхио Рамос реализовал пенальти за грубый фол против Себальоса, а на старте второй половины игры Пако Алькасер точно завершил хрестоматийную атаку в стиле "тики-така".
Но потом "Фурия Роха" начала создавать проблемы для себя. Сначала оборона гостей прозевала Андоне, а тот с линии вратарской спокойно головой отправил мяч в сетку. А на 79-й минуте Льоренте завалил соперника в контратаке и досрочно покинул поле, поставив в неловкое положение своих партнеров. Правда, испанцы сумели удержать приемлемый счет и поехали домой с 3-мя пунктами в кармане. Хотя финальный штурм сборной Румынии, казалось, Испания не переживет.
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Неудачей румын сполна воспользовались их конкуренты. Шведы легко разгромили Фарерские острова на выезде (4:0) и запрыгнули на второе место в группе. "Новый Златан" Александр Исак оформил дубль, а его почин поддержали Виктор Линделёф и Робин Куайсон. В то же время норвежцы дома справились со сборной Мальты – Сандер Берге и Джошуа Кинг забили еще до перерыва обеспечили "белым медведям" возвращение в борьбу за путевку на Евро.
В группе D ирландцы и швейцарцы едва не завершили поединок "нулями", но матч стал одним из самых зрелищных в этот вечер. Быстрые контратаки, огромное количество моментов и невероятный темп в течение 90 минут от обеих команд. Первыми забили швейцарцы: это Фабиан Шер вовремя подключился к атаке и классным ударом в одно касание после паса Эмболо пробил Рэндолфа. Однако под занавес матча ирландцы сумели сравнять счет – Макголдрик великолепным ударом головой замкнул хороший навес с левого фланга – 1:1 в Дублине.
Зато на любой вкус забивали в другом матче квинтета. Датчане разгромили команду Гибралтара, а Кристиан Эриксен оформил дубль, дважды реализовав одиннадцатиметровые. Потом Кристиан Гюткьер повторил этот подвиг и без пенальти. Также за датчан забивали Сков и Дилэйни.
Продолжает приятно удивлять в группе J сборная Финляндии. На этот раз подопечные Маррку Канервы дома минимально одолели греков. Герой старта сезона в АПЛ Теему Пукки проявил себя и здесь – форвард Норвича на старте второго тайма без проблем развел голкипера и мяч по разным углам, пробивая с 11-метровой отметки. Эта победа позволила финнам закрепиться на второй строчке в группе.
Преследуют Суоми боснийцы. Балканцы дома разгромили Лихтенштейн благодаря мячам Гояка (дважды), Дулевича, Джеко и Вищи. Это позволило Боснии обойти в турнирной таблице армян и уже упомянутых греков, но до команды Финляндии отрыв составляет весомые 5 очков.
Турнирные таблицы отборочных групп Евро-2020