Аргентина без Мессі не змогла здолати Чилі у товариському матчі

Євро-2020 — 5 вер 2899
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Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією
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Італія у більшості дотиснула збірну Вірменії у відборі до Євро-2020Євро-2020 — 5 вер 1022
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Мессі може сам вирішувати, коли покинути Барселону – особливий пункт контракту аргентинцяІспанія — 5 вер 2027
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Литва – Україна: "синьо-жовті" вилетіли до Вільнюса – в обоймі 24 гравціЄвро-2020 — 5 вер 3347
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Динамо оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи – Шапаренко та Миколенко поза спискомЛіга Європи — 5 вер 8426