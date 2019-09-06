Аргентина без Мессі не змогла здолати Чилі у товариському матчі

Збірні Чилі та Аргентини не виявили сильнішого в товариському матчі.

Товариські матчі.

Чилі – Аргентина – 0:0

Збірні Чилі та Аргентини не змогли відзначитись голами у товариському матчі. Відзначимо, що попри відсутність забитих м'ячів, на полі було досить гаряче: команди на двох заробили 10 жовтих карток (обійшлось без вилучень).

Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією

Додамо, що гравці Барселони Артуро Відаль та Ліонель Мессі не потрапили навіть до заявки своїх збірних.