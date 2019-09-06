toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аргентина без Мессі не змогла здолати Чилі у товариському матчі

08:24 262 Читать на русском
Аргентина без Мессі не змогла здолати Чилі у товариському матчі
Чилі – Аргентина – 0:0 / твіттер збірної Аргентини

Збірні Чилі та Аргентини не виявили сильнішого в товариському матчі.

Товариські матчі
Чилі
0
0 : 0
0
Аргентина
05:00 06:09:2019
завершено
 

Товариські матчі.

Чилі – Аргентина – 0:0

Збірні Чилі та Аргентини не змогли відзначитись голами у товариському матчі. Відзначимо, що попри відсутність забитих м'ячів, на полі було досить гаряче: команди на двох заробили 10 жовтих карток (обійшлось без вилучень).

Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією

Додамо, що гравці Барселони Артуро Відаль та Ліонель Мессі не потрапили навіть до заявки своїх збірних.

blog_ava
Яремчук – про зустріч з Олександрією в Лізі Європи: В Генті дехто посміявся, сказали, що не знають такої команди
00:31
511
Теги
Світ Аргентина Аргентина Артуро Відаль Артуро Відаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Чилі Чилі Чилі - Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
23
хв
Україна U-21
18:30
Фінляндія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук