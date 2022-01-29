Поединок отбора в ЧМ-2022 между Чили и Аргентиной запомнился довольно курьезной ситуацией с участием лайнсменов.

Бразильские лайнсмены, Фабрисио Вилариньо и Родриго Корреа, умудрились забыть флажки в отеле перед поединком Чили – Аргентина и были вынуждены выкручиваться из этой ситуации.

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Решение проблемы получилось оригинальным – они сделали аналог флажков из ручек швабр и светоотражающих жилетов стюардов. Впрочем, в КОНКАКАФ такую изобретательность не оценили – обоих судей дисквалифицировали на 4 месяца.

Добавим, что поединок Чили – Аргентина завершился победой "альбиселесте" 1:2. Месси и Ко досрочно решили вопрос выхода на ЧМ-2022.

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