Поєдинок відбору до ЧС-2022 між Чилі та Аргентиною запам'ятався досить курйозною ситуацією за участі лайнсменів.

Бразильські лайнсмени, Фабрісіо Віларіньо та Родріго Корреа, примудрились забути прапорці в готелі перед поєдинком Чилі – Аргентина та були змушені викручуватись з цієї ситуації.

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Рішення проблеми вийшло оригінальним – вони зробили аналог прапорців з ручок швабр та світловідбивних жилетів стюардів. Втім, у КОНКАКАФ таку винахідливість не оцінили – обох суддів дискваліфікували на 4 місяці.

Додамо, що поєдинок Чилі – Аргентина завершився перемогою "альбіселесте" 1:2. Мессі та Ко достроково вирішили питання виходу на ЧС-2022.

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