Отбор на ЧМ-2022, КОНМЕБОЛ, 15 тур

Парагвай – Уругвай – 0:1

Гол: Л. Суарес, 50

Удаление: Г. Гомес, 90+4 (П)

Чили – Аргентина – 1:2

Голы: Бреретон, 21 – Ди Мария, 10, Л. Мартинес, 34

Уругвай впервые за 15 лет выходил на матч без Оскара Табареса. Серию из 4 поражений не простили даже легенде, а на его место пригласили Диего Алонсо.

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С новым тренером "Чарруас" также не показали заоблачный уровень футбола в поединке против Парагвая. Все решил класс ветеранов гостей. Годин выполнил заброс на Суареса, а форвард Атлетико идеально пробил с лета в нижний угол. Победа позволила Уругваю вернуться в зону прямого выхода на ЧМ-2022, однако кто-то из пары Колумбия – Перу (они отстают на 2 очка и сегодня проведут очный матч) может выбросить "Ла Селестес" оттуда.

Аргентине также пришлось играть без привычного тренера, поскольку Лионель Скалони подхватил коронавирус. Не было и Лионеля Месси, оставшегося в расположении ПСЖ. Игру на себя взяли другие звезды "альбиселесте". Ди Мария (именно он носил капитанскую повязку) открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной. Чили ответил усилиями Бреретона – один из лучших бомбардиров Чемпионшипа головой красиво перекинул мяч через Эми Мартинеса. Последнее слово все же было за аргентинцами. Кипер Чили отбил пушку Де Пауля перед собой, и Лаутаро первым подбежал на добивание – 1:2. После перерыва ни одна из команд не забивала.

Аргентина уже давно все себе гарантировала, поэтому мотивацией остается лишь призрачное преследование бразильцев (4 очка разницы). А вот Чили застряло на седьмой строчке, отставая от Уругвая на 3 очка.

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