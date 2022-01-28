Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о трудностях, которые им пришлось пережить перед гостевым матчем против Чили.

"Нам даже не разрешили сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды. Постоянно включали сирены во время нашего пребывания в отеле.

"Вы не увидите, как Мане стирает свои трусы", – тренер Малави пожаловался на условия для аутсайдеров КАН

Я не говорю, что это правильно или неправильно. Но мы, аргентинцы, всегда должны делать так, чтобы каждая приехавшая в нашу страну команда чувствовала себя максимально комфортно. Побеждать нужно на футбольном поле, а не в закулисных спорах", – цитирует де Пауля Goal.

Добавим, что все хитрости чилийских хозяев не дали желаемого эффекта – Аргентина победила 2:1.

Аргентина без Месси и Скалони одолела Чили, Суарес спас дебют нового тренера Уругвая: отбор ЧМ-2022