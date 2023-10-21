Виталий Миколенко традиционно вышел с первых минут и стал одним из лучших в своей команде до перерыва. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 14:30. "Ириски" активно начали мерсисайдское дерби. Уже на 1 минуте Макнил подал с левого фланга, а Калверт-Льюин проверил бдительность Алиссона. Однако впоследствии в атаке было заметно только "красных". Салах упустил прекрасный шанс, пробив неуклюже себе в колено. Диас вышел почти один на один – Эшли Янг в полете подкорректировал траекторию удара над воротами. А потом бывший защитник МЮ и Интера дважды за 19 минут скосил колумбийского вингера, заработав довольно нелепое удаление.

Ливерпуль – Эвертон: онлайн-трансляция супердерби АПЛ – Миколенко против Салаха

Большинство попыток хозяев издали. Свои пушки разряжали Мак Аллистер, Александер-Арнольд, Салах и Собослай. В итоге только 1 удар в створ ворот за весь первый тайм. Миколенко показал топ-класс в битве против Салаха: 3 из 3 в попытках отбора, перехват, выносы, заблокированный выстрел. Досталось по ноге от Жоты. Если и возникала острота справа, то разве тогда, когда экс-динамовца оставляли в одиночестве против Трента и Салаха. Правый защитник Ливерпуля был даже острее впереди. Онана насмешил Энфилд очень неудачным ударом с центра поля – Алиссона так не наказать за выход из ворот.

В перерыве Дайч снял обоих вингеров (Харрисона и Макнила), выпустив защитников Паттерсона и Кина. Эвертон перешел на схему с 5 защитниками и продолжил обороняться без лишних проблем. Со своей стороны Клопп снял левого защитника Цимикаса и центрхава Гравенберха, выпустив атакующего хавбека Эллиота и еще одного форварда Дарвина. Миколенко без сверхусилий блокирует очередной удар Салаха, а тем временем судьи выручают Ливерпуль. Конате срывал атаку, но судья Поусон почему-то не показал вторую желтую. Наставник хозяев сразу же заменил французского центрбека на Матипа.

Очень много людей в "ирисковом" автобусе. Снаряды фаворита просто не могут обойти скопление ног людей в синем. Пытались подопечные Клоппа выпросить пенальти за неоднократные попадания в руку Кина или подкаты против Диаса, но это уже было бы слишком. Очень примитивно и медленно действует Ливерпуль в чужой штрафной. Поусон таки пошел смотреть повторы и указал на 11-метровую отметку. Рука Кина была слишком выдвинутой, когда прерывала прострел колумбийского Луиса. Салах уверенно развел Пикфорда и мяч по разным углам.

После перерыва 84% контроля за Ливерпулем. Миколенко и здесь играет уверенно и не дает развернуться Салаху. Однако на 88 минуты украинца меняет форвард Чермити. После этого Эллиот классно приложился метров с 25 – Пикфорд перевел в перекладину. Судья компенсировал сразу 9 минут. Жота протащил слева, накрутил двух оппонентов, но дал во внешнюю сетку. Салах запорол роскошную контратаку после углового "ирисок". И все же на 90+8 после еще одного стандарта на чужой половине Эвертон провалился. Дарвин протащил и покатил, а Салах реализовал. В отсутствие Миколенко это было очень легко.

Ливерпуль сравнялся по очкам (20) с Тоттенхэмом и Арсеналом, но опередил лондонцев на вершине АПЛ благодаря разнице голов. Эвертон остается на 16 месте (7 баллов) с риском свалиться в зону вылета.