Мудрик забил гениальный гол и заработал пенальти в матче Челси с Арсеналом – видео результативных действий
Михаил Мудрик ударно провел матч 9-го тура АПЛ Челси – Арсенал. Вингер сборной Украины забил гол и заработал пенальти. Смотрите видео на "Футбол 24".
В поединке между Челси и Арсеналом счет был открыт на 15 минуте – Палмер реализовал пенальти.
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Интересно, что 11-метровый заработал Михаил Мудрик. Украинец головой замыкал подачу с правого фланга, а мяч попал в выставленную руку Салиба. Арбитр указал на отметку после просмотра VAR.
А на старте второго тайма Михаил Мудрик забил гол в ворота команды Александра Зинченко, тоже вышедшего в старте. Вингер сборной Украины получил мяч на левом фланге и роскошно забросил за воротничок голкиперу Арсенала. Второй гол Мудрика в сезоне 2023/24 за Челси. Украинец отыграл 65 минут и был заменен.
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