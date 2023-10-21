В поединке между Челси и Арсеналом счет был открыт на 15 минуте – Палмер реализовал пенальти.

Мудрик против Зинченко в основе: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Челси – Арсенал

Интересно, что 11-метровый заработал Михаил Мудрик. Украинец головой замыкал подачу с правого фланга, а мяч попал в выставленную руку Салиба. Арбитр указал на отметку после просмотра VAR.

А на старте второго тайма Михаил Мудрик забил гол в ворота команды Александра Зинченко, тоже вышедшего в старте. Вингер сборной Украины получил мяч на левом фланге и роскошно забросил за воротничок голкиперу Арсенала. Второй гол Мудрика в сезоне 2023/24 за Челси. Украинец отыграл 65 минут и был заменен.

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