В рамках субботней программы 9-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 9-й тур

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Соланке, 17 – Кунья, 47, Калайдзич, 87

Удаление: Кук, 54 (Борнмут)

Манчестер Сити – Брайтон – 2:1

Голы: Альварес, 5, Холанд, 19 – Фати, 73

Удаление: Аканджи, 90+5 (Манчестер Сити)

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 4:0

Голы: Мерфи, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Уилсон, 66

Брентфорд – Бернли – 3:0

Голы: Висса, 24, Мбеумо, 62, Годдос, 87

Удаление: Робертс, 78 (Бернли)

Ноттингем Форест – Лютон – 2:2

Голы: Вуд, 48, 76 – Огбене, 83, Адебайо, 90+2

"Мудрик стал другим человеком": Почеттино раскрыл секрет огромного улучшения украинца перед матчем Челси – Арсенал

Борнмут потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона. Хозяева открыли счет на 17-й минуте усилиями Соланке, однако классная комбинация "вулвз" на старте второго тайма восстановила статус-кво – а дальше "вишенки" выстрелили себе в ногу. Кук на 54-й минуте получил прямую красную, оставив подопечных Андони Ираолы в меньшинстве.

Гости сразу захватили преимущество, но конвертировать его во второй гол удалось только в конце основного времени – это Калайдзич получил проникающий пас от Хвана и переиграл Нето – 1:2!

Прямой вины Забарного в обоих пропущенных мячах не было. В вину можно поставить только тот факт, что Илья не успел накрыть Хвана при передаче, однако ворваться Калайдзичу в штрафную позволил Сенеси – именно его выдергивание сыграло решающую роль.

Брентфорд устроил разгром Бернли, которому до сих пор не удается одержать победу в АПЛ. Висса с передачи Мбеумо открыл счет на 24-й минуте, на 62-й Брайан добавил к своему ассисту гол, а на 87-й Годдос закрыл все вопросы шикарным лонгшотом – 3:0.

Для украинцев же эта встреча была важна из-за другого факта – на 76-й минуте Ярмолюк заменил Енсена, официально дебютировав в АПЛ.

Манчестер Сити уверенно разобрался с Брайтоном. Матч был одним из центральных в туре, но яркого противостояния не получилось – "горожане" открыли счет на 5-й минуте усилиями Альвареса (Доку ассистировал), а на 19-й Холанд удвоил преимущество чемпионов. Отдыхать команды отправились при счете 2:0 на табло, хотя хозяева создали не так уж и много.

Подопечные Роберто Де Дзерби имели всего два удара до 60-й минуты, но затем проснулись. Организовав несколько хороших атак, они сократили отставание в счете на 73-й – это Фати вышел на замену и забил второй свой гол в АПЛ. Впрочем, на большее гостей не хватило. Сити праздновал победу со счетом 2:1!

В параллельной встрече Ньюкасл устроил разгром Кристал Пэлас. Все было решено за тайм: на 4-й минуте Мерфи открыл счет, на 44-й он же ассистировал Гордону, а в компенсированное время отличился Лонгстафф – 3:0! В середине второго тайма лондонцев добил Уилсон, который забил с передачи Мерфи. 4:0!

Ноттингем не удержал домашнюю победу над Лутоном. Все голы были забиты во втором тайме – на 48-й минуте Эланга ассистировал Вуду, а на 76-й ситуация повторилась. 2:0! Впрочем, новичок АПЛ не сдался, сократив отставание на 83-й минуте усилиями Огбене. В компенсированное же время Адебайо спас гостей от поражения.

АПЛ: Ливерпуль бил Эвертон в большинстве через пенальти – крутой Миколенко сдержал Салаха, судейский скандал и 1 место