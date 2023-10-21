Михаил Мудрик и Александр Зинченко вышли в основе Челси и Арсенала соответственно в центральном матче 9-го тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Принципиальная встреча Челси и Арсенала привлечет особое внимание украинских болельщиков – и Мудрик, и Зинченко попали в стартовые составы своих команд. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на "Футбол 24", а посмотреть матч – на Setanta Sports.

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Стартовый состав Челси: Санчес – Гюсто, Тьягу Силва, Колвилл, Кукурелья – Галлахер, Кайседо, Энцо Фернандес – Палмер, Мудрик, Стерлинг.

Стартовый состав Арсенала: Райя – Уайт, Салиба, Габирел, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли.

К слову, матч Челси – Арсенал начался в 19:30 по киевскому времени.

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