Лучшая атака (20 забитых за 6 матчей) против самой надежной обороны (только 4 пропущенных за столько же поединков). Манчестерцы, которые выиграли 4 предыдущие дуэли против Вулвз, отставали лишь на 1 балл от лидера АПЛ 2022/23 Арсенала. "Волки" же набрали только 6 очков, опережая клубы из зоны вылета на каких-то 2 пункта. Матч, как и онлайн-трансляция Вулверхэмптон - Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 14:30. На 55 секунде матча Фоден пяткой откатил на правом фланге Де Брюйне, который традиционно искал во вратарской Холанда. Норвежец до мяча не дотянулся, а вот Грилиш подкрался из-за спины и не оставил голкиперу шансов.

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Гедеш ответил на 4 минуте. Португалец в штрафной Сити качнул номинального центрбека Стоунза, который второй раз подряд за несколько дней выходит на правом фланге обороны. Эдерсон вытащил из ближнего угла. Стоунз замыкал подачу с углового. Родри забил после ошибки Са, выпустившего мяч, но судья усмотрел агрессивную игру против голкипера в пределах его вратарской. Бернарду отдал Холанду, а тот показал, насколько проста эта игра. Эрлинг спокойно принял и пробил метров с 20 без шансов для вратаря. И что с того xG, оценивающего такие моменты на 7% шанса забить гол.

Нету, как и Гедеш, пробивал с неплохой позиции в штрафной. Не попал в дальний нижний. Оба эти момента "волков" на 6% лучше в мире ожидаемых голов, нежели попадание Холанда. Старая проблема команды Лаже, очень уж часто ЛАЖающей на стадии исполнения ударов. Удаление на 33 минуте. Энтони Тейлор показал красную карточку 21-летнему Коллинзу. Защитник сборной Ирландии, который 3 месяца назад забил Украине свой дебютный гол, отобрав очки в Лиге наций (1:1), в высоком прыжке влетел ногой в живот Грилишу.

Канселу мягко навесил с левого края штрафной. Холанд слишком долго принимал на грудь в ситуации, когда трем манчестерцам противостояли лишь 2 защитника, один из которых и обокрал его. Эрлинг настолько разозлился, что не оформил дубль в той ситуации, что нагло рукой начал закрывать камеру оператора, который в перерыве снимает уход игроков с поля. Счет 0:2 на самом деле не очень отражает реальность. Вулвз неплохо защищались даже в меньшинстве, а Сити наиграл максимум на 1 ожидаемый гол. Просто когда у тебя гений реализации Холанд (14 голов за 10 матчей в Сити, 11 за 7 туров АПЛ), а напротив португальские мазилы, трудно рассчитывать на что-то большее.

Очень уж размеренная первая треть второго тайма. Главным героем выступает Канселу. Сначала португальский защитник классно набросил во вратарскую, но у Фодена не получилась игра в акробата Холанда. Затем Жоау в последний момент нейтрализовал проход Нету, стащив мяч из-под носа земляка. Первый удар после перерыва тоже его. На 62 минуте Канселу бахнул издали, не очень точно. Грилиш в полупадении проталкивает вперед. С ударом Холанда Са справился, Фодену не позволил добить этнический украинец Килман.

Не беда, потому что трио атаки Сити быстро организовало свой третий гол. Холанд и Де Брюйне разыграли, Кевин отдал с правого фланга, а Фоден эффектно замкнул. Альварес, Марез и Гюндоган на 72 минуте заменили Бернарду, Фодена и Де Брюйне. Грилиш на 77-й уступил место Палмеру. Серхи Гомез заменил Родри. Серия угловых от гостей, но только один дальний удар от Мареза. Стоунз после работы фулбеком сел поиграть еще и опорником, ощущая проблемы с физикой после двух подряд матчей на той энергозатратной позиции.

Манчестер Сити набирает 17 очков, на 2 балла опережая Арсенал, который свой матч с Брентфордом сыграет через день. У Вулверхэмптона остаются 6 пунктов, а это 16 строчка.

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