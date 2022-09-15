Всего в игровой день было забито 23 мяча. Лионель Месси точным ударом в ворота Маккаби оформил 2 рекорда Лиги чемпионов. Теперь Лео забивал в 18 сезонах турнира и огорчил самое большое количество команд – 39.

Шахтер – Селтик: Мудрик и 3 неочевидных героя творят новое чудо – феноменального обидчика Украины остановили в матче ЛЧ

Михаил Мудрик отличился во втором туре подряд и спас Шахтеру ничью с Селтиком. Эрлинг Холанд тоже не перестает удивлять. В этот раз бомбардир Ман Сити в фантастическом прыжке наказал свою "бывшую" – Борусию Д. Эти и другие голы среды смотрите в видео.