Два исторических рекорда Месси, гимнастика Холанда, очередной забег Мудрика – видео всех голов среды в Лиге чемпионов
12:25 - Читати українською
Второй день 2-го тура группового этапа ЛЧ подарил ряд красивых голов и исторических достижений.
Всего в игровой день было забито 23 мяча. Лионель Месси точным ударом в ворота Маккаби оформил 2 рекорда Лиги чемпионов. Теперь Лео забивал в 18 сезонах турнира и огорчил самое большое количество команд – 39.
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Михаил Мудрик отличился во втором туре подряд и спас Шахтеру ничью с Селтиком. Эрлинг Холанд тоже не перестает удивлять. В этот раз бомбардир Ман Сити в фантастическом прыжке наказал свою "бывшую" – Борусию Д. Эти и другие голы среды смотрите в видео.
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