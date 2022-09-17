Найкраща атака (20 забитих за 6 матчів) проти найнадійнішої оборони (лише 4 пропущені за стільки ж поєдинків). Манчестерці, які виграли 4 попередні дуелі проти Вулвз, відставали лише на 1 бал від лідера АПЛ 2022/23 Арсенала. "Вовки" ж набрали тільки 6 очок, випереджаючи клуби із зони вильоту на якихось 2 пункти. Матч, як і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 14:30. На 55 секунді матчу Фоден п'ятою відкотив на правому фланзі Де Брюйне, який традиційно шукав у воротарському Холанда. Норвежець до м'яча не дотягнувся, а ось Гріліш підкрався з-за спини і не дав голкіперу шансів.

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Гедеш відповів на 4 хвилині. Португалець у штрафному Сіті хитнув номінального центрбека Стоунза, який другий раз поспіль за кілька днів виходить на правому фланзі оборони. Едерсон витягнув з ближнього кута. Стоунз замикав подачу з кутового. Родрі забив після помилки Са, який випустив м'яч, але суддя угледів агресивну гру проти голкіпера в межах його воротарського. Бернарду віддав Холанду, а той показав, наскільки проста ця гра. Ерлінг спокійно прийняв і пробив метрів з 20 без шансів для воротаря. І що з того xG, який оцінює такі моменти на 7% шансу забити гол.

Нету, як і Гедеш, пробивав з непоганої позиції у штрафному. Не влучив у дальній нижній. Обидва ці моменти "вовків" на 6% кращі у світі очікуваних голів, ніж влучання Голанда. Стара проблема команди Лаже, яка дуже ЛАЖає на стадії виконання ударів. Вилучення на 33 хвилині. Ентоні Тейлор показав червону картку 21-річному Коллінзу. Захисник збірної Ірландії, який 3 місяці тому забив Україні свій дебютний гол, відібравши очки в Лізі націй (1:1), у високому стрибку влетів ногою в живіт Грілішу.

Канселу м'яко навісив з лівого краю штрафного. Холанд занадто довго приймав на груди у ситуації, коли трьом манчестерцями протистояли лише 2 захисники, один з яких і обікрав його. Ерлінг настільки розлютився, що не оформив дубль у тій ситуації, що нахабно рукою почав закривати камеру оператора, який у перерві знімає вихід гравців з поля. Рахунок 0:2 насправді не дуже відображає реальність. Вулвз непогано захищалися навіть у меншості, а Сіті награв максимум на 1 очікуваний гол. Просто коли в тебе геній реалізації Холанд (14 голів за 10 матчів у Сіті, 11 за 7 турів АПЛ), а навпроти португальські мазії, важко розраховувати на щось більше.

Дуже вже розмірена перша третина другого тайму. Головним героєм виступає Канселу. Спочатку португальський захисник класно накинув у воротарський, але Фодену не вдалася гра в акробата Холанда. Потім Жоау в останню мить нейтралізував прохід Нету, поцупивши м'яч з-під носа земляка. Перший удар після перерви теж його. На 62 хвилині Канселу бахнув здалеку не дуже влучно. Гріліш у напівпадінні проштовхує вперед. З ударом Холанда Са впорався, Фодену не дав добити етнічний українець Кілман.

Не біда, бо тріо атаки Сіті швидко організувало свій третій гол. Холанд з Де Брюйне розіграли, Кевін віддав з правого флангу, а Фоден ефектно замкнув. Альварес, Марез і Гюндоган на 72 хвилині замінили Бернарду, Фодена і Де Брюйне. Гріліш на 77-й поступився місцем Палмеру. Серхі Гомез замінив Родрі. Серія кутових від гостей, але тільки один дальній удар від Мареза. Стоунз після буття фулбеком сів пограти ще й опорником, відчуваючи проблеми з фізикою після двох поспіль матчів на цій енергозатратній позиції.

Манчестер Сіті набирає 17 очок, на 2 бали випереджаючи Арсенал, який свій матч з Брентфордом зіграє через день. У Вулверхемптона залишаються 6 пунктів, а це 16 рядок.

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