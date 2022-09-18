Виталий Миколенко традиционно начал в стартовом составе. Встреча соседей по турнирной таблице. Эвертон опережал Вест Хэм, который застрял в зоне вылета, лишь благодаря лучшей разнице мячей. Команда экс-динамовца вместе с Лестером оставалась единственной без побед в начальной стадии сезона. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 16:15. Идеальный навес Грея со стандарта на Онана, который пробил рядом со штангой. Это был ответ на забегание по флангу Миколенко с последующим прострелом Бовена – один из центральных защитников Эвертона едва не срезал в свои ворота.

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Первый удар лондонцев на 21 минуте. Серия из 4 подряд угловых без какого-либо выхлопа, а попытку Крессуэлла легко заблокировали, как и выстрел Антонио. Миколенко после подачи штрафного бахнул в регбийном стиле. Даже свои же фанаты на Гудисоне встретили этот удар ироничным гулом. Ну, хоть 7 угловой что-то принес "молотам". Боуэн подал наконец-то нацеленно, Пакета выиграл второй этаж, но Бегович спокойно выловил мяч. Недовольно свистят трибуны. Впрочем Миколенко все-таки ощутимо схватил Пакета за футболку, останавливая прорыв бразильца. Снова бездарно использованный стандарт не создает "ирискам" никаких проблем.

Всего 6 ударов на две команды за весь первый тайм. Вест Хэм попал дважды после подач, не слишком нагружая запасного голкипера Беговича – 35-летний страж ворот дебютирует в АПЛ 2022/23 из-за травмы Пикфорда. Оба соперника наиграли на 0,15 ожидаемого гола. Сложно отыскать более скучный поединок в АПЛ. Зато в нем лучшим стал Миколенко. SofaScore оценил украинского защитника самым высоким баллом среди всех игроков (7,1) – в основном благодаря успешной борьбе на своей половине.

Чуть более оживленное начало после перерыва. Форналс прострелил в центр штрафной, откуда Боуэн без лишних раздумий гахнул выше. И тут же ответ Эвертона. Первый удар в створ ворот, Грей не застал врасплох Фабиански. А вот на 53 минуте Нил Мопе идеально положил после паса Ивоби. Боуэн навесил идеально на голову Антонио – вновь слабый удар, который не становится проблемой для Беговича. В блестящем подкате Миколенко останавливает рывок Боуэна, но слишком спешит оставить мяч в игре, вылетает за пределы поля, а наступление соперника продолжается. Прямолинейный удар Джаррода в штрафной заблокировал Тарковски, там же на подстраховке и экс-динамовец.

Боуэн пробивает в касание после прострела с левого края. Миколенко тут как тут стеной, блокируя попытку Джаррода. И снова эффектный подкат, которым Виталий срывает аплодисменты на Гудисон Парк. Соучек замыкает подачу с углового, снаряд рикошетом от Коуди летит на угловой. Натужно создают гости моменты даже после серии замен в атаке. Бенрама после подката Соучека, который едва не стал голевым пасом, пробил издали. Штанга спасает Эвертон.

Корне ворвался в штрафную (Паттерсон не успел за его быстрым рейдом после паса Райса), но Бегович успевает выбросить руки. Все тот же Максвел уже обводил голкипера после скидки головой Боуэна, но на самом деле просто не получился удар, а затем уже острый угол и подстраховка защитников хозяев. Джаррод воспользовался тем, что с ним играл не Миколенко, и опасно навешивал с правого фланга. Снаряд так хорошо взмыл вверх, что Беговичу пришлось спасать.

Миколенко становится лучшим среди полевых игроков по оценке от SofaScore (7,8). После Салаха украинец остановил еще одного звездного правого вингера АПЛ – Боуэна. Лучшим стал лишь Бегович (8). В активе 35-летнего вратаря 4 сейва, с ним на поле "ириски" сыграли 4 сухих матча из 5. Феноменальный результат как для запасного голкипера команды с далеко не лучшей защитой.

Эвертон впервые с позапрошлого сезона сыграл в рамках АПЛ 2 матча подряд без пропущенных голов. Во времена руководства Фрэнка Лэмпарда такого также еще не было. "Ириски" пропустили дважды за 4 тура, а сразу 5 летних новичков (Тарковски, Коуди, Гана Гуйе, Онана, Мопе), которые потянули на более чем 50 миллионов евро, очень удачно влились в основу команды фактически с первых дней. Первая победа "синих" ливерпульцев выводит сразу на 13 место (7 очков). У Вест Хэма остается на 3 балла меньше отчетного соперника – тревожная зона вылета перед международной паузой.

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