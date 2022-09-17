Вулверхэмптон настроился на бойню, а не на футбол в матче против Манчестер Сити.

"Волки" провалили старт встречи и остались в меньшинстве на 33-й минуте.

Защитник Натан Коллинз в грубом прыжке мощно ударил по животу Джека Грилиша. 100-миллионный хавбек Ман Сити долго корчился от боли, а рефери немедленно показал нарушителю прямую красную. Теперь Коллинзу придется отбыть не менее 3 матчей дисквалификации.

Ridiculous challenge from Collins on Grealish bloody hell #WOLMCI pic.twitter.com/xAOYbW6l1V — Irfan (@_IrfanAnwar_) September 17, 2022

Заметим, что Грилиш все же сумел продолжить игру и не просил замену до перерыва.

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