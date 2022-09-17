Зверский фол в АПЛ – защитник Вулвз в прыжке чуть не разорвал 100-миллионного Грилиша пополам
15:34 - Читати українською
Вулверхэмптон настроился на бойню, а не на футбол в матче против Манчестер Сити.
завершено
Джек Грилиш 1’
Эрлинг Холанд 16’
Фил Фоден 69’
1’ Джек Грилиш
16’ Эрлинг Холанд
69’ Фил Фоден
"Волки" провалили старт встречи и остались в меньшинстве на 33-й минуте.
Защитник Натан Коллинз в грубом прыжке мощно ударил по животу Джека Грилиша. 100-миллионный хавбек Ман Сити долго корчился от боли, а рефери немедленно показал нарушителю прямую красную. Теперь Коллинзу придется отбыть не менее 3 матчей дисквалификации.
Заметим, что Грилиш все же сумел продолжить игру и не просил замену до перерыва.
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