Вулверхэмптон уступил Манчестер Сити в рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

До отчетного матча защита "волков" была лучшей в АПЛ, но с треском капитулировала перед атакой действующего чемпиона. Уже на первой минуте Джек Грилиш открыл счет. Впоследствии Эрлинг Холанд удвоил преимущество, а после перерыва гости довели дело до разгрома.

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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 17 очков и хотя бы временно поднялся на вершину турнирной таблицы. У Вулверхэмптона осталось 6 зачетных пунктов и место над зоной вылета.