Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча
17:33 - Читати українською
Вулверхэмптон уступил Манчестер Сити в рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Джек Грилиш 1’
Эрлинг Холанд 16’
Фил Фоден 69’
1’ Джек Грилиш
16’ Эрлинг Холанд
69’ Фил Фоден
До отчетного матча защита "волков" была лучшей в АПЛ, но с треском капитулировала перед атакой действующего чемпиона. Уже на первой минуте Джек Грилиш открыл счет. Впоследствии Эрлинг Холанд удвоил преимущество, а после перерыва гости довели дело до разгрома.
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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 17 очков и хотя бы временно поднялся на вершину турнирной таблицы. У Вулверхэмптона осталось 6 зачетных пунктов и место над зоной вылета.
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