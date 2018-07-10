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Андронов висунув версію, чому Вукоєвіча виключили з хорватської делегації на ЧС-2018

11:52 896 Читать на русском
Андронов висунув версію, чому Вукоєвіча виключили з хорватської делегації на ЧС-2018
Огнєн Вукоєвіч (праворуч) / Dnevnik.hr

Відомий російський коментатор Олексій Андронов прокоментував рішення Хорватського футбольного союзу виключити з делегації національної команди на чемпіонаті світу-2018 Огнєна Вукоєвіча.

"Макс (реакція на допис Максима КалініченкаФутбол 24), ну ти ж доросла людина.Що таке "дорікнути", що це за формула? Я думаю, вирішили пожертвувати Вуко, щоб точно вивести з-під удару Віду. Він важливіше", – написав Андронов у своєму твіттері.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Хорватія Хорватія Олексій Андронов ЧС 2018 Росія - Хорватія
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