Андронов висунув версію, чому Вукоєвіча виключили з хорватської делегації на ЧС-2018

Відомий російський коментатор Олексій Андронов прокоментував рішення Хорватського футбольного союзу виключити з делегації національної команди на чемпіонаті світу-2018 Огнєна Вукоєвіча.

"Макс (реакція на допис Максима Калініченка – Футбол 24), ну ти ж доросла людина.Що таке "дорікнути", що це за формула? Я думаю, вирішили пожертвувати Вуко, щоб точно вивести з-під удару Віду. Він важливіше", – написав Андронов у своєму твіттері.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.