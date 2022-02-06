Защитник Дани Алвес стал автором еще одного рекорда в истории каталонского клуба.

Самый тулованный футболист мира голом поставил точку в матче 23-го тура Примеры против Атлетико, помог команде Хави Эрнандеса победить. Это взятие ворот стало историческим для Барсы.

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Как сообщает Mundo Deportivo , Алвес в возрасте 38 лет и 276 дней стал старейшим автором забитого мяча в футболке Барселоны. Дани побил рекорд Жоана Сегарру, державшийся еще с сезона 1963/64. Бывший защитник забивал, когда ему было 36 лет и 163 дня. Контракт бразильца с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца текущей кампании, а потому у него будут еще все шансы обновить свое достижение.

Это уже не первый возрастной рекорд Дани Алвеса в Барселоне после возвращения. Сейчас за ним закреплен статус старейшего новичка клуба в истории.