Барселона феерически одолела Атлетико Мадрид в 23 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Центральный матч тура испанской Примеры оправдал все надежды. Шесть голов, раскрепощенный футбол, удаление, шедевры, дебюты Обамеянга и Траоре – все это было во встрече.

Барселона перестреляла Атлетико в роскошном матче – шедевр Альбы и голы защитников подняли каталонцев в зону ЛЧ