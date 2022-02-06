Барселона – Атлетико – 4:2 – видео голов и обзор матча
19:55 - Читати українською
Барселона феерически одолела Атлетико Мадрид в 23 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
10’ Жорди Альба
21’ Гави
43’ Рональд Араухо
49’ Дани Алвес
69’ Дани Алвес
Луис Суарес 58’
10’ Жорди Альба
21’ Гави
43’ Рональд Араухо
49’ Дани Алвес
58’ Луис Суарес
69’ Дани Алвес
Центральный матч тура испанской Примеры оправдал все надежды. Шесть голов, раскрепощенный футбол, удаление, шедевры, дебюты Обамеянга и Траоре – все это было во встрече.
Барселона перестреляла Атлетико в роскошном матче – шедевр Альбы и голы защитников подняли каталонцев в зону ЛЧ
Уверенная победа позволила Барселоне обойти Атлетико в турнирной таблице, каталонцы набрали 38 пунктов и теперь четвёртые. "Матрасники", имеющие в своем активе на 2 зачетных балла меньше, опустились на пятое место.
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