Матч Барселона – Атлетико Мадрид стартовал в 17:15 по Киеву. Команды конкурируют за место в зоне Лиги чемпионов. На момент начала игры "матрасники" шли 4-ми, а каталонцы отставали на 1 пункт и занимали 5 место. В первом круге на Ванда Метрополитано команда Диего Симеоне взяла верх со счетом 2:0.

Адама Траоре дебютировал за "блаугранас", а Жерар Пике провел 593-й матч, сравнявшись с Карлесом Пуйолем. В запасе оказался другой новичок из АПЛ – Пьер-Эмерик Обамеянг, а также Усман Дембеле, который получил прощение от Хави за свой отказ подписывать новый контракт с клубом. Последние две игры француз пропустил, но тренер вернул его в заявку на противостояние с действующим чемпионом. В составе Атлетико Луис Суарес вышел против своей бывшей команды, а вот Антуан Гризманн не смог противостоять экс-партнерам из-за травмы.

Ураганный старт матча – обмен голами уже в дебюте, шедевр Альбы

С первых минут Атлетико прогнозируемо окопался на своей половине. Подопечные Хави захватили мяч и создали первый момент. Ферран Торрес пробил с линии штрафной мимо ворот. Первая атака Атлетико завершилась голом на 8-й минуте. Коке отдал на ход Суаресу, Луис в касание прострелил на Феррейру-Карраско, а бельгиец тоже в касание пробил мимо Тер Штегена. Араухо не успел накрыть роковой удар. Атлетико тремя касаниями заставил "кулес" капитулировать. Отличная комбинация.

Барса отыгралась в следующей атаке – и как!!! Дани Алвес после отскока мяча элегантно набросил налево на Жорди Альбу, который фантастическим ударом с лёта забросил в дальнюю девятку! Сумашедший гол от левого защитника Барселоны! Впечатляющая траектория полета мяча – Облак не имел никаких шансов. Вряд ли Альба так замышлял (мяч несколько срезался с ноги), но получилось как нельзя лучше.

Уверенная игра Траоре, Барса до перерыва не дала "матрасникам" шансов

После такого реактивного старта игра несколько успокоилась, но ненадолго. Адама Траоре, который своими рывками и дриблингом регулярно доставлял проблемы гостям, в очередной раз расшатал Эрмосо на правом фланге и навесил на Гави. Молодой испанец выиграл верховую борьбу у Врсалько и головой не без помощи рикошета вывел хозяев вперед. Тут же Фелиш мог сравнивать, однако с близкого расстояния пробил в тер Штегена. Настоящий ураган на Камп Ноу!

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Барса успешно применяла прессинг на половине поля Атлетико – гости считанные разы переходили центр поля. Такая активность "блаугранас" регулярно загоняла гостей в тупик. Дошло до того, что Облак под давлением Траоре и Педри отдал неточный пас в собственной штрафной, чуть не получив третий мяч.

Но незадолго до перерыва "сине-гранатовые" таки забили в третий раз. Гол организовало трио защитников – Дани Алвес подал со штрафного, Пике головой пробил в перекладину, Араухо был первым на добивании. Офсайда не было – роскошная реакция подопечных Хави на быстрый пропущенный мяч и уверенный тайм от хозяев. Когда-то надежная защита команды Симеоне рассыпалась, как картонный домик.

Алвес забил первый гол после возвращения, но удалением мог все испортить

В дебюте второго тайма Барселона, казалось, сняла все вопросы. Дани Алвес к ассисту добавил еще и гол. 38-летний ветеран расстрелял Облака из центра штрафной. Первый гол бразильца в первом матче на Камп Ноу после возвращения в Барсу. Но "матрасники" не сложили оружие. Суарес переправил мяч в сетку после розыгрыша углового – не праздновал экс-звезда Барселоны свой гол.

Хави провел рокировку дебютантов – Траоре уступил место на поле Обамеянгу. Симеоне к 60-й минуте провел сразу 4 замены, а Кунья с Корреа значительно прибавили остроты на чужой половине. Куда быстрее заиграла мадридская команда.

На 69-й минуте Дани Алвес, который был одним из героев поединка, превратился в антигероя. Защитник непонятно для чего сзади грубо ударил Карраско. И это в эпизоде, в котором игру остановили из-за офсайда у Суареса. Странное решение опытного бразильца – Атлетико получил шанс. Каталонцы защищаться не очень любят и не слишком умеют, но вынуждены были сесть на свою половину.

Контратака хозяев завершилась падением Феррана в борьбе с Вассом. Нет пенальти, но есть красная для ассистента Хави, который слишком эмоционально выражал несогласие с этим решением. Градус игры существенно вырос – пошли карточки от Хесуса Мансано.

Численное преимущество не принесло мадридцам дивидендов. "Сине-гранатовые" уверенно довели матч до победы, взяв реванш за поражение в первом круге, и обошли Атлетико в турнирной таблице. Барселона набрала 38 пунктов и поднялась на 4-е место. "Матрацники" теперь пятые – 36 очков.