Бразилец стал старейшим новичком в истории каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

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На момент подписания контракта Алвесу исполнилось 38 лет, 6 месяцев и 6 дней. Он побил рекорд Лилиана Тюрама. В 2006 году Ювентус продал Барселоне чемпиона мира и Европы, когда ему уже было за 34. Также бразильский ветеран "блаугранас" будет 5-м в списке старейших игроков текущего розыгрыша Примеры.

Напомним, Алвес подписал контракт до конца сезона, но сыграть в официальном матче сможет только с 1 января.

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