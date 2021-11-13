Алвес стал старейшим новичком в истории Барселоны – рекорд чемпиона мира и Европы побит на 4 года
Почтенный возраст Дани Алвеса не остановил Барселону перед намерением вернуть защитника.
Бразилец стал старейшим новичком в истории каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
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На момент подписания контракта Алвесу исполнилось 38 лет, 6 месяцев и 6 дней. Он побил рекорд Лилиана Тюрама. В 2006 году Ювентус продал Барселоне чемпиона мира и Европы, когда ему уже было за 34. Также бразильский ветеран "блаугранас" будет 5-м в списке старейших игроков текущего розыгрыша Примеры.
Напомним, Алвес подписал контракт до конца сезона, но сыграть в официальном матче сможет только с 1 января.
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