Барселона – Атлетико: Хави расхвалил подопечных и попросил о поддержке Дембеле
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес очень доволен победой над Атлетико (4:2) в 23-м туре Примеры. Об этом свидетельствует его послематчевой комментарий.
"До удаления Алвеса все было идеально. Потом нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та Барса, которую мы все хотим видеть. Мы отлично играли в полном составе, работали по схемам 3-4-3 и 3-5-2 После удаления мы не рассыпались, хорошо защищались, с большими проблемами не сталкивались.
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Симеоне понимает футбол не так, как я, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он большой тренер, многое выиграл, а я – новичок. Я его очень уважаю. Мы должны оставаться скромными. Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы и первые 60 минут провели очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом не нужно.
Адама Траоре – очень зрелый футболист. Он знает, когда нужно встретить соперника, когда отдать пас, принимает качественные решения, а в плане физической формы он просто зверь. Это замечательное приобретение. Дембеле? Я хотел бы попросить людей перестать свистеть в адрес Усмана. Вот и все. Сегодня в его адрес свистели, и с этого момента я прошу вас о поддержке", – цитирует Хави Marca.
Заметим, победа позволила "блаугранас" подняться на 4 строчку, обойдя Атлетико в турнирной таблице.
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