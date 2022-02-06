"До удаления Алвеса все было идеально. Потом нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та Барса, которую мы все хотим видеть. Мы отлично играли в полном составе, работали по схемам 3-4-3 и 3-5-2 После удаления мы не рассыпались, хорошо защищались, с большими проблемами не сталкивались.

Барселона – Атлетико – 4:2 – видео голов и обзор матча

Симеоне понимает футбол не так, как я, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он большой тренер, многое выиграл, а я – новичок. Я его очень уважаю. Мы должны оставаться скромными. Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы и первые 60 минут провели очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом не нужно.

Адама Траоре – очень зрелый футболист. Он знает, когда нужно встретить соперника, когда отдать пас, принимает качественные решения, а в плане физической формы он просто зверь. Это замечательное приобретение. Дембеле? Я хотел бы попросить людей перестать свистеть в адрес Усмана. Вот и все. Сегодня в его адрес свистели, и с этого момента я прошу вас о поддержке", – цитирует Хави Marca .

Заметим, победа позволила "блаугранас" подняться на 4 строчку, обойдя Атлетико в турнирной таблице.