Оборонець Дані Алвес став автором ще одного досягнення в історії каталонського клубу.

Найтитулованіший футболіст світу голом поставив крапку у матчі 23-го туру Прімери проти Атлетіко, допомігши команді Хаві Ернандеса перемогти. Це взяття воріт стало історичним для Барси.

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Як інформує Mundo Deportivo, Алвес у віці 38 років і 276 днів став найстаршим автором забитого м'яча у футболці Барселони. Дані побив рекорд Жоана Сегарру, який тримався ще з сезону 1963/64. Колишній захисник забивав, коли йому було 36 років і 163 дні. Контракт бразильця з "синьо-гранатовими" розрахований до кінця поточної кампанії, а тому він матиме ще всі шанси оновити своє досягнення.

Це вже не перший віковий рекорд Дані Алвеса у Барселоні після повернення. Зараз за ним закріплений статус найстаршого новачка клубу в історії.

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