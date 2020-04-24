Алиев обратился к Шахтеру с деловым предложением

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев не против попробовать себя в донецком клубе.

"Я вот в футболке Ярика Ракицкого. Сергей Анатольевич (Палкин – прим.), как вы могли такого футболиста Шахтера отпустить из команды? Почему? Мне хотелось бы услышать.

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И мог бы динамовец работать в Шахтере? Как вы на это смотрите? Думаю, если бы Вы пригласили меня, то я бы не отказался", – сказал Алиев в очередной программе на YouTube-канале Кент.

К слову, Алиев за последнюю неделю уже третий раз пытается "трудоустроиться": сначала одиозный динамовец раскритиковал деятельность УПЛ и выразил готовность возглавить украинский футбол, а затем посягнул на должность Виталия Кличко, озвучив желание стать мэром Киева.

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