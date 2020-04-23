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"Это какой-то "Дом-2": Алиев подвергся критике за активность в соцсетях и дал отпор обидчику

23 апреля 22:58 58 Читати українською
"Это какой-то "Дом-2": Алиев подвергся критике за активность в соцсетях и дал отпор обидчику
Левченко и Алиев / коллаж: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил контент на YouTube-канале Александра Алиева.

"Есть определенная структура хайпа. Люди косвенно сравнивают себя: "Ой, какой же придурок. Зачем он это сказал". Естественно, ты продолжаешь это смотреть. Это как некий "Дом-2". Ты хочешь смотреть такой трэш, сравнивать себя и чувствовать себя лучше.

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Если этот канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто трэш – для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплевать в экран", – сказал Левченко в комментарии Tribuna.com.

Отметим, что Алиев не замедлил с ответом. Правда, получилось не так эффектно: "Мне тоже не нравится, что Левченко на гитаре играет. Но я об этом не говорю".

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Теги
футбольные курьёзы Евгений Левченко Александр Алиев Александр Алиев
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