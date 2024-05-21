Пинту близок к тому, чтобы возглавить трансферный департамент Борнмута. Как информирует TuttoMercatoWeb.com, между руководством "вишен" и португальским специалистом состоялось несколько встреч и стороны близки к соглашению.

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Пинту занимал должность генерального менеджера Ромы с лета 2021 года – он отвечал не только за трансферную политику римского клуба, но и за соблюдение финансового фэйр-плей. В столице Италии у него были как оглушительные успехи (приглашение Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку), так и грандиозные провалы.

В конце своей каденции Пинту поругался с Моуринью. Впоследствии "особенный" заявлял, что больше никогда не захочет иметь дел с Тьягу.

Напомним, что центральный защитник сборной Украины Илья Забарный был признан болельщиками "вишен" лучшим игроком Борнмута в сезоне 2023/24.

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