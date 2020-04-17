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"Они не засиделись, они полностью проворовались": Алиев готов возглавить УПЛ

08:54 144 Читати українською
"Они не засиделись, они полностью проворовались": Алиев готов возглавить УПЛ
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Одиозный экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев выразил желание реформировать украинское первенство.

"Порядок будет... Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от любителей и заканчивая профессионалами. Старое поколение не засиделось, оно полностью проворовалось.

Появился еще один кандидат на пост президента УПЛ

Я готов идти в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть. А Павелко будем как-то двигать. Как стану президентом УПЛ – сразу всех уволю и возьму в свою команду ребят, которые играли в футбол.

Каких-то людей нужно привлекать, чтобы они помогли. Понятно, что это что-то новое. В первую очередь, как для меня, так и для моей команды. Нужны несколько человек таких, чтобы подсказали, как двигаться в правильном направлении", – сказал Алиев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили футбольный агент Олег Смалийчук, эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Выборы запланированы на 27 апреля.

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Теги
УПЛ выборы президента УПЛ Александр Алиев Александр Алиев УАФ Андрей Павелко
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