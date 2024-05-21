Житомирский клуб нашел себе нового игрока в чемпионате Грузии.

Полесье готовится подписать очередного легионера, сообщает Geo Team.

Ценный легионер Динамо может вернуться в команду Шовковского, – источник

Новичком житомирцев станет грузинский защитник Динамо Тбилиси Георгий Майсурадзе. 22-летний правый защитник подпишет с клубом Геннадия Буткевича контракт на 4 года.

Напомним, Майсурадзе – воспитанник Академии Динамо Тб. В текущем сезоне провел за главную команду 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

За молодежную сборную Грузии провел 3 поединка. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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