"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

"Футбол 24" пригадує скандальний епізод із сезону 2007/08.

У серпні 2007-го Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. "Гірники" двічі обіграли вірменський Пюнік – 2:0, 2:1. А у вересні того ж року Металіст припинив боротьбу вже в першому раунді Кубка УЄФА. Команда Мирона Маркевича привезла нічию із Гудісон Парк (1:1), проте на власному полі таки не встояла у перестрілці з Евертоном – 2:3.

Що спільного між цими двома сюжетними лініями? Зараз усе зрозумієте.

…Лютий 2008-го. Металіст перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, в Кемері. Біля підніжжя мальовничої гори Таурус підопічні Маркевича проводять заключні етапи підготовки перед стартом у другому колі чемпіонату України. Плани – найамбітніші, і для цього є всі підстави (забігаючи наперед – за підсумками сезону Металіст візьме бронзу, випередивши Дніпро на 4 очки).

Я набираю номер Руслана Фоміна, 22-річного форварда Шахтаря, який наприкінці літа повернувся до харків’ян на правах оренди. Руслан працював на рівних з усіма, хоча тільки-но відновився від серйозної травми, через яку пропустив значну частину першого кола.

"Вважаю, що Металіст уже став грандом українського футболу, – каже мені Фомін, коли розмова набрала обертів. – Принаймні в Кубку УЄФА ми дали справжній бій англійському гранду". "Два матчі з Евертоном ви все-таки пропустили", – зауважую я. І тут Руслан зривається на відвертість.

"Дуже шкодую, що не зміг допомогти Металісту у цьому надважливому протистоянні. У всьому винен донецький Шахтар! – розпалюється співрозмовник. – Річ у тому, що новий сезон я розпочинав у складі донецького клубу, і Мірча Луческу залучив мене до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів проти вірменського Пюніка. Після цих ігор румун заявив, що на мене більше не розраховує. Я був у шоці!"

Справді, у Вірменії Фомін вийшов на останні 20 хвилин поєдинку, замінивши Брандау. А у Донецьку розпочав матч зі стартових хвилин, проте вже на 38-ій поступився місцем Олександрові Гладкому.

"Звісно, перейшовши у Металіст, я вже не мав права грати в єврокубку. Тож ще не раз згадав Шахтар та містера Луческу незлим тихим словом. Шахтар вчинив непорядно", – підсумував Фомін.

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Ми ніколи не дізнаємося, чи зумів би Руслан реально допомогти у двобої з Евертоном. Але не варто забувати, що у той час він вважався одним із найперспективніших молодих українських нападників. Більше того, Фомін вже був зіграний із командою Маркевича, позаяк виступав тут у попередньому сезоні, а Шахтар повернув його собі лише на літні збори і, фактично, тільки на матчі проти Пюніка. Тобто, позбавив головного тренера Металіста додаткової опції у єврокубках.

"Однак не нарікаю, що футбольна доля занесла мене до Донецька, – змінює тон форвард. – Там я знайшов своє щастя. З Яною ми побрались у грудні минулого року. Тепер обоє мешкаємо у Харкові. Тут нам дуже комфортно".

На Слобожанщині, щоправда, Фомін затримався ненадовго. Далі були оренди у Зорю та Іллічівець. Його трудові відносини із Шахтарем закінчилися лише у 2012-му. Цікаво, що два роки тому "гірники" раптово згадали про свого колишнього нападника і підписали з ним контракт на півроку. "Я навіть ні разу не потрапив у склад із 18 гравців. Для мене це стало певним психологічним ударом", – зізнався мені Фомін у вересні 2018-го. Шахтар так і залишився єдиною непідкореною командою у його кар'єрі.

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"Повернення у Шахтар стало психологічним ударом". Руслан Фомін цілить у збірну України і штампує голи за Маріуполь