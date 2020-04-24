"Я бы с удовольствием стал мэром Киева": Алиев нацелился на очередную должность

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины не против стать преемником Виталия Кличко.

Недавно одиозный экс-футболист заявил, что готов стать президентом Украинской Премьер-лиги или даже Украинской ассоциации футбола. Впрочем, срок выдвижения кандидатов на пост главы УПЛ истек 17 апреля.

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Теперь же 35-летний Александр выбрал для себя новую должность. "Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял", – рассказал Алиев во время прямого эфира в Instagram.

К слову, выборы главы Киева запланированы на октябрь этого года. Действующим мэром столицы является Виталий Кличко.

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