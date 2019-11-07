Александрия – Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы

Александрия в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Сент-Этьен. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

За Александрию перед сезоном переживали, ведь подопечные Владимира Шарана даже в УПЛ никогда не отличались скоростной и сложной игрой – да и опыта выступлений на два фронта у них не было. За спиной "желто-черных" стояла бледная тень прошлогодней Ворсклы, однако александрийцы быстро вкатились в рабочий ритм, поразив и Украину, и Европу. За последние два месяца первая команда провела 10 матчей, потерпев поражение только от Динамо (минимально) и Вольфсбурга на выезде, при этом отобрав очки у Шахтера, Гента и Сент-Этьена (во Франции!).

Александрия – Сент-Этьен: прогноз на матч Лиги Европы

Наиболее неожиданным стал тот факт, что футбол Александрии выглядит современно и результативно – тренерский штаб поставил очень сильную систему прессинга и демонстрирует грамотное управление игрой, а футболисты забивают голы практически всем соперникам. За весь вышеупомянутый период "желто-черные" не смогли пробить только голкиперов Шахтера и Динамо, а вот тот же Вольфсбург пропускал у себя дома.

Подопечные Шарана настолько круто выступают в Лиге Европы, что иногда можно услышать разговоры о выходе из группы. Ситуация в ней тяжелая: "желто-черные" имеют по два очка из Сент-Этьеном, а у лидеров – Гента и Вольфсбурга – целых пять. Теоретически, в текущем туре Александрия сможет приблизиться к кому-то из них впритык, но говорить о евровесне даже при условии победы над "стефануа" всё равно будет рано. Впрочем, надо оставаться откровенным: никто особых турнирных свершений от Александрии по-серьёзному не требует – команда просто должна набраться опыта и дать всем достойный бой. У бронзового призёра УПЛ уже есть первые в истории домашняя и выездная ничьи – теперь настал идеальный момент для того, чтобы одержать первую победу.

Почему идеальный? Потому что пока Сент-Этьен находится в начале своего возрождения. "Зелёные" провалили старт сезона, падая даже в зону вылета Лиги 1, пока на тренерский мостик не пришёл титулованный Клод Пюэль. Со старта он добыл две минимальные победы над Лионом и Бордо с голами на последних минутах, но потом расписал домашнюю ничью с Александрией (вполне справедливую) и разделил очки с крепким, однако 12-м Амьеном. На выходных "стефануа" одолели Монако, но в целом заметно, что Пюэль больше думает о том, как зацепиться за хотя бы какой-нибудь результат, а не о сверхкрасивом футболе – лишь в одном из пяти последних матчей Сент-Этьен забил больше одного гола, но поражений при этом команда не допускала.

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Против французов можно играть, что показал поединок на Жоффруа Гишар, но нельзя забывать и о том факте, что в конце той встречи Александрии откровенно повезло, а все голы забил защитник "зелёных" Габриэл Силва – сначала в чужие ворота, а затем в свои. Кроме того, было заметно, что Сент-Этьен умеет быстро использовать проблемы соперника при перестройках, врываясь в щели между защитниками после растягивания оборонительных порядков. Особенно это касается зон между фулбэками и центрбеками "желто-черных", хотя украинская команда вовремя собралась и сумела грамотно отзащищаться большую часть первого матча. Сами "стефануа" тоже не безгрешны, часто пропуская быстрые контратаки по флангам. Словом, играть с французами нужно осторожно, но смело.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Для Александрии и Сент-Этьена это всего лишь вторая встреча, но "стефануа" четыре раза встречались с Днепром. В сезоне 2014/15 "сине-бело-голубые" расписали сухую выездную ничью, а в Киеве добіли минимальную победу – через год же "зел'но-белые" одержали две победы (0:1 и 0:3).

2. После поединков с Днепром у фанатов Сент-Этьена особые отношения с украинскими болельщиками. В Киеве между ними произошла серьёзная драка, после чего ультрас "стефануа" вывесили баннер: "Мы хотели снять шлюх, а сняли их сыновей". В следующем сезоне клуб закрыл продажу билетов для украинских фанатов.

3. Статистика противостояния между клубами УПЛ и Лиги 1 – 56 матчей, 14 побед украинцев, 17 ничьих, 25 побед французов. Общий счет – 50:71 в пользу Франции.

4. Сент-Этьен в последних двух своих сезонах в Лиге Европы всегда выходил из группы.

5. Суммарная стоимость футболистов Сент-Этьена почти в 12 раз дороже состава Александрии – € 129,35 млн против € 11 млн.

Кадровая ситуация

Если две недели назад лазарет Александрии был пустым, то сейчас дела куда более сложные. Точно не сможет сыграть травмированный Артём Ситало, которого в основе должен сменить Денис Безбородько. Кроме того, на больничной койке находятся Антон Шендрик, Андрей Запорожан и Евгений Протасов, однако к тренировкам успел вернуться Евгений Банада – решение о его участии в матче будут принимать непосредственно перед матчем. Кроме того, "желто-черным" удалось избежать дисквалификаций.

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У французов тоже не всё здорово. Из-за травмы колена у Сент-Этьена выпал хавбек Кевин Монне-Паке, а в поединке против Монако на выходных повреждение получил Дебюши. Кроме того, на предматчевой пресс-конференции Клод Пюэль сообщил, что участие во встрече не смогут принять Уильям Салиба, Янн М'Вила, Шарль Аби и Иоанн Кабай. Дисквалифицированных в составе "стефануа" также нет.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Сент-Этьен

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Довгий – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородько

Сент-Этьен: Рюфьё – Перрен, Колодзейчак, Фофана – Трауко, Аолу, Юссуф, Буанга – Будебуз – Хазри, Берич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно прогнозировать что-то на этот поединок. С одной стороны, Александрия ярко доказала всему миру, что может играть против европейских середняков на равных, однако при этом не стоит забівать о том, что побед ещё не было – при этом "желто-черным" постоянно приходилось отыгрываться. Потеря основного форварда и повреждение опорника-голадора также не лучшим образом скажется на игре подопечных Владимира Шарана. Сегодня точно будет трудно.

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С другой стороны, Сент-Этьену сейчас не до ЛЕ. За турнир капают не так большие деньги, чтобы бросать все силы на него – более важным для Клода Пюэля является стабильный набор очков в Лиге 1. Тем более, что прорваться в евровесну "стефануа" не намногим легче, чем Александрии, которая ещё и способна противостоять на равных. Впрочем, за "зелёных" играют традиционные европейские преимущества – лучший и быстрый чемпионат, ценные футболисты, опыт и определённый класс – да и не в традициях таких коллективов устраивать "слив". Кроме того, украинцам всегда было непросто с французами, поэтому можно прогнозировать ничью. Впрочем, в матче может произойти всё, что угодно.

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