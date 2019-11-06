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Александрия – Сент-Этьен: Пюэль назвал фаворита матча

6 ноября 23:48 52 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: Пюэль назвал фаворита матча
Клод Пюэль / Фото из открытых источников

Главный тренер французского Сент-Этьена поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы против Александрии.

 

"У меня нет постоянной основы. С другой стороны, есть очень разносторонняя группа игроков, которые выкладываются по максимуму. И она знает, как показать характер. Мы проводим интенсивные матчи каждые три дня, поэтому рассчитываем на каждого.

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Мы не будем фаворитами, поскольку играем с очень строгим соперником. Александрия играет на контратаках. Не случайно она взяла очко в первом матче с нами. Очень уважаем завтрашнего соперника, нам будет непросто победить", – цитирует Пюэля официальный сайт французского клуба.

Напомним, матч 4-го тура Лиги Европы в группе I состоится 7 ноября во Львове на стадионе Арена Львов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. К слову, предыдущая игра между этими командами в прошлом туре закончилась боевой ничьей 1:1.

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Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы Клод Пюэль Клод Пюэль Александрия - Сент-Этьен
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