Александрия – Сент-Этьен: Пюэль взял в Украину 22-х игроков

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль определился со списком футболистов, на которых рассчитывает в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.
Сент-Этьен обнародовал список игроков, которые вылетели в Украину на матч против Александрии, информирует официальный твиттер французского клуба.
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Вратари: Стефан Руффье, Жесси Мулен, Стефан Баич.
Защитники: Гарольд Мукуди, Виллиам Салиба, Тимоти Колодзейчак, Габриэл Силва, Мигель Трауки, Сержи Паленсия, Лоик Перрен,Матье Дебюши, Уэсли Фофана.
Полузащитники: Рияд Будебуз, Махди Камара, Жан-Эде Аолу, Ассан Диуссе, Зайду Юссуф.
Нападающие: Вахби Хазри, Арно Норден, Денис Буанга, Ромен Амума, Роберт Берич.
Напомним, матч Александрия – Сент-Этьен запланирован на 7 ноября, начало игры в 22:00.
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