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Александрия – Сент-Этьен: Пюэль взял в Украину 22-х игроков

15:15 12 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: Пюэль взял в Украину 22-х игроков
Игроки Сент-Этьена / фото: ФК Сент-Этьен

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль определился со списком футболистов, на которых рассчитывает в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

 

Сент-Этьен обнародовал список игроков, которые вылетели в Украину на матч против Александрии, информирует официальный твиттер французского клуба.

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Вратари: Стефан Руффье, Жесси Мулен, Стефан Баич.

Защитники: Гарольд Мукуди, Виллиам Салиба, Тимоти Колодзейчак, Габриэл Силва, Мигель Трауки, Сержи Паленсия, Лоик Перрен,Матье Дебюши, Уэсли Фофана.

Полузащитники: Рияд Будебуз, Махди Камара, Жан-Эде Аолу, Ассан Диуссе, Зайду Юссуф.

Нападающие: Вахби Хазри, Арно Норден, Денис Буанга, Ромен Амума, Роберт Берич.

Напомним, матч Александрия – Сент-Этьен запланирован на 7 ноября, начало игры в 22:00.

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