Александрия – Сент-Этьен: предматчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран ответил на вопросы во время пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против французского Сент-Этьена.

"Приятно вернуться во Львов, ведь здесь мы добыли свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что завтра нам удастся показать такой же приличный футбол, как против Гента в домашнем матче. Мы верим, что нам по силам сыграть на равных с такой командой, как Сент-Этьен.

Настроение отличное, практически все здоровы, кроме таких важных игроков, как Ситало, Шендрик, Запорожан и Протасов. Готовились в обычном режиме, главное, чтобы все восстановились.

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Смотрел ли я матч Сент-Этьена против Монако? Я посмотрел матч с Монако и Амьеном. Мы увидели различные варианты тактических схем. Против нас они играли по-другому, а в этих матчах по схеме 3-4-3. В их составе присутствует ротация. Понравилась организация игры в обороне, команда умеет защищаться, выбегать в контратаки. В обоих матчах понравился Буанга, который выделяется в этой команде.

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У нас достаточно сложный календарь, но мы применяли ротацию. Однако я все равно вижу, что есть усталость. Но главное, что психологически мы находимся в хорошем состоянии. Ребята сейчас в нормальных кондициях. Еще сутки до матча, так что еще немного времени, чтобы отдохнуть есть.

Готова ли молодежь Александрии? Молодежь прилично сыграла в Кубке с Зарей, но не могу сказать, что они готовы играть в основном составе в Лиге Европы. Грицук не попал в заявку Лиги Европы, так что в еврокубковых матчах не сможет сыграть. Он готовится к матчу с Олимпиком. Банада восстановился от повреждения, по нему будем принимать решение завтра", – рассказал Шаран на предматчевой пресс-конференции.