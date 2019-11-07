Олександрія – Сент-Етьєн: анонс матчу Ліги Європи

Олександрія в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Сент-Етьєн. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

За Олександрію перед сезоном переживали, адже підопічні Володимира Шарана навіть в УПЛ ніколи не відзначались швидкісною та складною грою – та й досвіду виступів на два фронти у них не було. За спиною "жовто-чорних" стояла бліда тінь минулорічної Ворскли, однак олександрійці швидко вкотилися у робочий ритм, вразивши і Україну, і Європу. За останні два місяці перша команда провела 10 матчів, зазнавши поразки тільки від Динамо (мінімально) та Вольфсбурга на виїзді, при цьому відібравши очки у Шахтаря, Гента та Сент-Етьєна (у Франції!).

Олександрія – Сент-Етьєн: прогноз на матч Ліги Європи

Найбільш несподіваним став той факт, що футбол Олександрії виглядає сучасно й результативно – тренерський штаб поставив дуже сильну систему пресингу й демонструє грамотне керування грою, а футболісти забивають голи практично усім суперникам. За увесь вищезазначений період "жовто-чорні" не змогли пробити лише голкіперів Шахтаря та Динамо, а от той же Вольфсбург пропускав у себе вдома.

Підопічні Шарана настільки круто виступають у Лізі Європи, що іноді можна почути розмови щодо виходу з групи. Ситуація в ній важка: "жовто-чорні" мають по два очки із Сент-Етьєном, а у лідерів – Гента та Вольфсбурга – цілих п'ять. Теоретично, в поточному турі Олександрія зможе наблизитись до когось з них впритул, але говорити про євровесну навіть за умов перемоги над "стефануа" все одно буде зарано. Втім, треба залишатись відвертим: ніхто особливих турнірних звершень від Олександрії по-серйозному не вимагає – команда просто повинна набратися досвіду й дати всім гідний бій. У бронзового призера УПЛ вже є перші в історії домашня та виїзна нічиї у єврокубках – тепер настав ідеальний момент для того, щоб здобути першу перемогу.

Чому ідеальний? Тому що нинішній Сент-Етьєн перебуває на початку відродження. "Зелені" провалили старт сезону, падаючи навіть у зону вильоту з Ліги 1, аж поки на тренерський місток не прийшов титулований Клод Пюель. Зі старту він здобув дві мінімальні звитяги над Ліоном і Бордо з голами на останніх хвилинах, але потім розписав домашню нічию з Олександрією (цілком справедливу) та розділив очки з міцним, але 12-м Амьєном. На вихідних "стефануа" здолали Монако, однак загалом помітно, що Пюель більше думає про те, як зачепитися за бодай який-небудь результат, ніж про надкрасивий футбол – лише в одному з п'яти останніх матчів Сент-Етьєн забив більше одного голу, але поразок при цьому команда не допускала.

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Проти французів можна грати, що показав поєдинок на Жоффруа Гішар, але не треба забувати й про той факт, що наприкінці тієї зустрічі Олександрії відверто пощастило, а всі голи забив захисник "зелених" Габріел Сілва – спочатку в чужі ворота, а потім у свої. Крім того, було помітно, що Сент-Етьєн вміє швидко використовувати проблеми суперника при перебудовах, вриваючись у шпарини між захисниками після розтягування оборонних порядків. Особливо це стосується зон між фулбеками та центрбеками "жовто-чорних", хоча українська команда вчасно зібралася й зуміла грамотно відзахищатися протягом більшої частини першого матчу. Самі "стефануа" також не безгрішні, часто пропускаючи швидкі контратаки по флангах. Словом, грати з французами потрібно обережно, але сміливо.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Для Олександрії та Сент-Етьєна це лише друга зустріч в історії, але "стефануа" аж чотири рази грали з Дніпром. У сезоні 2014/15 "синьо-біло-блакитні" розписали суху виїзну нічию, а в Києві здобули мінімальну перемогу – через рік же "зелено-білі" здобули дві перемоги (0:1 та 0:3).

2. Після поєдинків з Дніпром у фанатів Сент-Етьєна особливі стосунки з укранськими вболівальниками. В Києві між ними сталася серйозна бійка, після чого ультрас "стефануа" вивісили банер: "Ми хотіли зняти повій, а зняли їх синів". В наступному сезоні клуб закрив продаж квитків для українських фанатів.

3. Статистика протистояння між клубами УПЛ та Ліги 1 – 56 матчів, 14 перемог українців, 17 нічиїх, 25 перемог французів. Загальний рахунок – 50:71 на користь Франції.

4. Сент-Етьєн в останніх двох своїх сезонах у Лізі Європи завжди виходив із групи.

5. Сумарна вартість футболістів Сент-Етьєна майже в 12 разів дорожча за склад Олександрії – €129,35 млн проти €11 млн.

Кадрова ситуація

Якщо два тижні тому лазарет Олександрії був порожнім, то нині справи куди більш складні. Точно не зможе зіграти травмований Артем Сітало, якого в основі повинен замінити Денис Безбородько. Крім того, на лікарняному ліжку перебувають Антон Шендрік, Андрій Запорожан і Євгеній Протасов, однак до тренувань встиг повернутися Євген Банада – рішення щодо його участі у матчі прийматимуть безпосередньо перед грою. Крім того, "жовто-чорним" вдалося уникнути дискваліфікацій.

Олександрія – Сент-Етьєн: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

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У французів також не все гаразд. Через травму коліна у Сент-Етьєна випав хавбек Кевін Монне-Паке, а у поєдинку проти Монако на вихідних пошкодження отримав Матьє Дебюші. Крім того, на передматчевій прес-конференції Клод Пюель повідомив, що участь у зустрічі не зможуть прийняти Вільям Саліба, Янн М'віла, Шарль Абі та Йоан Кабай. Дискваліфікованих у складі "стефануа" також немає.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Сент-Етьєн

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Довгий – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Сент-Етьен: Рюфф'є – Перрен, Колодзейчак, Фофана – Трауко, Аолу, Юссуф, Буанга – Будебуз – Хазрі, Беріч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко прогнозувати щось на цей поєдинок. З одного боку, Олександрія яскраво довела усьому світу, що може грати проти європейських середняків на рівних, однак при цьому не варто забувати про те, що перемог здобуто ще не було – при цьому "жовто-чорним" постійно доводилося відігруватись. Втрата основного форварда та пошкодження опорника-голадора також не найкращим чином позначиться на грі підопічних Володимира Шарана. Сьогодні точно буде важко.

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З іншого боку, Сент-Етьєну зараз не до ЛЄ. За турнір капають не такі великі гроші, щоб кидати всі сили на нього – більш важливим для Клода Пюеля є стабільний набір очок у Лізі 1. Тим паче, що прорватися в євровесну "стефануа" не набагато легше, ніж Олександрії, яка ще й здатна протистояти на рівних. Втім, за "зелених" грають традиційні європейські переваги – кращий і швидший чемпіонат, коштовні футболісти, досвід та певний клас – та й не в традиціях таких колективів влаштовувати "злив". Українцям завжди було непросто з французами, тож можна прогнозувати нічию – хоча в цьому матчі може статися все, що завгодно.

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