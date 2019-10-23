Сент-Этьен: представление соперника Александрии в Лиге Европы – гранд с приставкой "экс" и желанием вернуться на Олимп

О французском Сент-Этьене – сопернике Александрии на групповом этапе Лиги Европы коротко рассказывает "Футбол 24".

Общая информация

Дата основания: 1919 год

Рейтинг УЕФА: 71 место (по состоянию на 22 октября 2019-го)

Титулы и достижения: чемпион Франции (10 раз), обладатель Кубка Франции (6 раз), Кубка французской лиги (1 раз), Суперкубка страны (5 раз)

Сент-Этьен – Александрия: на матче Лиги Европы будет работать арбитр-дебютант из Норвегии

Наивысшее достижение в еврокубках: финал Кубка европейских чемпионов в сезоне 1975/76

Прозвище: "зеленые"

Домашний стадион: Жоффруа Гишар (вмещает 41 965 зрителей)

Главный тренер: Клод Пюэль

Капитан: Лоик Перрен

Трудно поверить, но Сент-Этьен остается рекордсменом по количеству чемпионских титулов во Франции, несмотря на почти 10-летнюю гегемонию Пари Сен-Жермен. В активе "зеленых" 10 чемпионств, а у парижан – только 8. При этом, луарцы в последний раз брали золотые медали в далеком 1981-м, когда цвета команды еще защищал легендарный Мишель Платини. Именно с Жоффруа Гишар будущий президент УЕФА перебрался в Турин, чтобы стать 3-кратным обладателем "Золотого мяча" в составе Ювентуса.

Однако коррупционный скандал в первой половине 80-х подкосил Сент-Этьен и "зеленые" фактически так и не сумели вернуться на вершину с тех пор. Хотя попытки были. В 1984-1986 гг. в клубе зажигал легендарный камерунец Роже Милла. А на рубеже веков помочь в этом должны были и исполнители из постсоветского пространства. Украинец Максим Левицкий и россиянин Александр Панов были приглашены французским грандом, чтобы обеспечить камбэк на Олимп, но каждый из них провалился по-своему. Форвард, "забивавший французам" в Лиге 1 сумел отличиться лишь однажды, а голкипер сборной Украины попрощался с мечтами покорить Европу из-за скандала с поддельным греческим паспортом.

Кое-как подтянуться к лидерам Сент-Этьен сумел в последние 5 лет. D этот период "зеленые" не опускались ниже 8-го места в чемпионате, а в сезоне 2018/19 достигли максимума – 4-е место сразу за ПСЖ, Лиллем и Лионом и путевка в групповой этап Лиги Европы. Однако, старт нынешней кампании у будущего соперника Александрии сложился не очень. Во втором по значению еврокубке французский клуб набрал лишь 1 балл после матчей с Генком (2:3) и Вольфсбургом (1:1), а в домашнем первенстве даже пришлось побывать в зоне вылета.

Как следствие, боссы клуба пошли на радикальный шаг: из-за неудовлетворительных результатов на двери указали Гислену Прентану, который только летом возглавил команду. На его место пришел звездный по местным меркам Клод Пюэль который когда-то брал чемпионский титул с Монако. Его английский вояж оставил двоякие впечатления, но под руководством 58-летнего тренера Сент-Этьен одолел Лион и Бордо и и подтянулся к середине турнирной таблицы.

Лидер

Вахби Хазри раскрылся в статусе нападающего в сезоне 2018/19. Тунисец, родившийся на Корсике, провел самый результативный сезон в карьере. В активе опытного исполнителя 13 голов. Добавляем к этому 7 результативных передач и становится очевидно, что Хазри – ведущий игрок "зеленых". В нынешней кампании Хазри забивал только в Лиге Европы. Но это не большая проблема. На самом деле роль 28-летнего тунисца выходит за рамки представлений о форвардах. Он – последний из могикан, "десятка", свободный художник, то есть относится к классу игроков, почти ушедших в небытие. Современные тренеры обычно имеют проблемы с правильным использованием игроков вроде Хазри. Однако, "десятка" Сент-Этьена точно может создать неприятности для обороны любой команды на ровном месте. Поэтому защита Александрии обязана уделить максимум внимания воспитаннику Бастии.

Тренер

В начале октября Сент-Этьен возглавил Клод Пюэль. Это опытный специалист, которому вполне по силам исправить положение "зеленых" после неудачного старта сезона. Его тренерская карьера началась 20 лет назад в родном Монако. Молодой тогда тренер сумел сделать монегасков чемпионами в сезоне 1999/2000. Может показаться, что имея в составе Марсело Гальярдо и Марко Симоне, а на острие атаки молодого Давида Трезеге, это не так уж трудно. Но немало звезд было и у конкурентов, а княжеский клуб взял титул с 7-очковым отрывом. Далее были Лилль и Лион, а также 3-летний период на Туманном Альбионе. Пюэль стал 8-м с Саутгемптоном и пошел на повышение в Лестер. С "лисами" он финишировал на 9-м месте в сезоне 2017/18, но боссы клуба все еще жили воспоминаниями о чемпионстве в 2016-м. Француз конфликтовал с игроками, его критиковали пресса и фанаты, а отсутствие заметного прогресса позволила руководству уволить Пюэля в феврале. В Сент-Этьене Клод Пюэль имеет шанс перезапустить карьеру и доказать, что он до сих пор остается топ-тренером. По крайней мере, на родине.

Резюме

Сент-Этьен – серьезный соперник, с которым Александрии будет очень непросто. "Зеленые" трудно вошли в сезон, в котором приходится играть на нескольких фронтах. Однако украинскому представителю в еврокубках откровенно не повезло. Похоже, что после мятежного старта Сент-Этьен уже мчится к свету в конце кризисного тоннеля. Две победы над сильными оппонентами под руководством нового тренера наверняка добавляют положительных эмоций команде. А лишь 1 очко в двух стартовых турах группового этапа Лиги Европы заставляет со всей серьезностью подойти к противостоянию с Александрией. Плюс фантастическая поддержка публики на Жоффруа Гишар может решить судьбу поединка еще до стартового свистка. Однако, подопечные Владимира Шарана уже дважды приятно удивили: с Вольфсбургом александрийцы играли смело и достойо проиграли , с Гентом – играли на равных и взяли первый балл в турнире. Почему бы не развить успех во Франции?..

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