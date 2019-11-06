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Александрия – Сент-Этьен: прогноз на матч Лиги Европы

15:36 4 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: прогноз на матч Лиги Европы
Александрия – Сент-Этьен: прогноз на матч Лиги Европы 7 ноября 2019

Александрия примет Сент-Этьен в рамках четвертого тура группового турнира Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Александрия – Сент-Этьен состоится 7 ноября во Львове на стадионе Арена Львов. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Александрия – Сент-Этьен, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Команда Владимира Шарана подходит к игре явным аутсайдером. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу Александрии оценивают в 4.70. На выигрыш Сент-Этьена предлагают коэффициент 1.93, а на ничью – 3.40.

Две недели назад Александрия во Франции расписала ничью с Сент-Этьеном (1:1). Интересно, что оба гола в активе защитника французов Габриэля Силвы – сначала он поразил чужие, а позже и собственные ворота. Обе команды набрали по 2 очка после трех туров и замыкают турнирную таблицу группы I. Вольфсбург и Гент имеют в своем активе по 5 пунктов.

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