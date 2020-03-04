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Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах

21:33 77 Читати українською
Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах
Карпаты снова вернулись задом к своим болельщикам / ФК Карпаты

В матче 21-го тура Карпаты на своем поле уступили Александрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Ситало 73’
Евгений Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Ситало
89’ Евгений Банада

Откровенный аутсайдер Премьер-лиги Карпаты на своем поле принимали пятую команду чемпионата Александрию. "Зелено-белые" не знали вкуса побед в последних тринадцати поединках и стремились во чтобы то не стало добыть наконец такие нужны три очка. Александрийцы два предыдущих матча также провели не лучшим образом, поэтому ничья сегодня не устраивала никого.

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Начало матча охарактеризовалось несогласованностью защиты хозяев, которых уже на третьей минуте чуть не наказал Максим Третьяков. Впоследствии эмоции несколько поутихли и уже "львы" имели две неплохие возможности забить: сначала Егор Назарина пробил прямо в руки голкиперу сборной Украины Юрию Панькиву, а затем Артем Козак после паса Марвина Мартинса слету не смог перехетриты кипера гостей.

На 20-й минуте Третьяков нанес классный удар в угол ворот и заставил продемонстрировать свое мастерство новоиспеченному голкиперу львовян Антону Каниболоцкому. Дождь вносил свои коррективы в игру: команды много ошибались, теряли мяч и не одна контратака была испорчена из-за скользкого поля.

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В середине тайма опасный удар с дальней дистанции наносили игроки Карпаты, Панькив отбил перед собой, а Матар Дийе, который находился рядом почему-то не пошел на добивание. Александрия же упорно навешивала в штрафную Карпат при любой возможности, а защитники "зелено-белых" так же упорно и уверенно выносили круглого подальше.

Но на 35-й минуте защита "львов" дал сбой и гости получили право на пенальти: Мартинс задел Владислава Бабогло и тот упал как подкошенный. Третьяков ударил мощно и по центру – Каниболоцкому не хватило совсем немного, чтобы спасти свою команду.

Впоследствии Третьяков получил непростой пас во вратарской площадке хозяев, сумел укротить мяч, поборолся с защитником, но львовяне уже успели вернуться и оттерли полузащитника молодежной сборной Украины.

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Начало второго тайма напоминало качели: команды пытались атаковать, но дойдя до штрафной соперника теряли мяч и вперед бежала уже вторая команда. Все это выглядело очень сумбурно и несколько смешно. Конечно, главной причиной этому был сильный дождь, который упорно поливал небольшую группку болельщиков, которая создавала довольно громкую поддержку "зелено-белым".

В конце концов, мастерство александрийцев сказалась и они забили второй раз. Разыграв неплохую комбинацию, гости перепасовываясь дошли до штрафной соперника и оттянув всю оборону на правый фланг пасом нашли слева Третьякова, которому хватило времени, чтобы подделать мяч под удобную ногу и точно пробить по воротам.

На 70-й минуте прекрасную возможность потерял Мирошниченко: получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки по центру ворот, Денис пробил по воробьям. Но уже через мгновение Артем Ситало забил третий гол в ворота Карпат: получив навес с правого фланга он буквально расстреливал Каниболоцкого, но Антон каким-то чудом среагировал на удар и вытащил мяч из-под перекладины. Пока кипер поднимался Ситало успел на добивание и буквально занес круглого в сетку.

Александрия несколько расслабилась и чуть не получила гол в свои ворота – Панькив в сногсшибательном прыжке спас свои владения после заброса парашютом за спину. На предпоследней минуте Евгений Банада получил мяч по центру ворот, развернулся и точно пробил удальний от вратаря угол воров, сделал счет неприличным.

Победа принесла Александрии 37 очков и пятое место, Карпаты с 12 пунктами – последние.

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