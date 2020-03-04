Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах

В матче 21-го тура Карпаты на своем поле уступили Александрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Откровенный аутсайдер Премьер-лиги Карпаты на своем поле принимали пятую команду чемпионата Александрию. "Зелено-белые" не знали вкуса побед в последних тринадцати поединках и стремились во чтобы то не стало добыть наконец такие нужны три очка. Александрийцы два предыдущих матча также провели не лучшим образом, поэтому ничья сегодня не устраивала никого.

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Начало матча охарактеризовалось несогласованностью защиты хозяев, которых уже на третьей минуте чуть не наказал Максим Третьяков. Впоследствии эмоции несколько поутихли и уже "львы" имели две неплохие возможности забить: сначала Егор Назарина пробил прямо в руки голкиперу сборной Украины Юрию Панькиву, а затем Артем Козак после паса Марвина Мартинса слету не смог перехетриты кипера гостей.

На 20-й минуте Третьяков нанес классный удар в угол ворот и заставил продемонстрировать свое мастерство новоиспеченному голкиперу львовян Антону Каниболоцкому. Дождь вносил свои коррективы в игру: команды много ошибались, теряли мяч и не одна контратака была испорчена из-за скользкого поля.

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В середине тайма опасный удар с дальней дистанции наносили игроки Карпаты, Панькив отбил перед собой, а Матар Дийе, который находился рядом почему-то не пошел на добивание. Александрия же упорно навешивала в штрафную Карпат при любой возможности, а защитники "зелено-белых" так же упорно и уверенно выносили круглого подальше.

Но на 35-й минуте защита "львов" дал сбой и гости получили право на пенальти: Мартинс задел Владислава Бабогло и тот упал как подкошенный. Третьяков ударил мощно и по центру – Каниболоцкому не хватило совсем немного, чтобы спасти свою команду.

Впоследствии Третьяков получил непростой пас во вратарской площадке хозяев, сумел укротить мяч, поборолся с защитником, но львовяне уже успели вернуться и оттерли полузащитника молодежной сборной Украины.

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Начало второго тайма напоминало качели: команды пытались атаковать, но дойдя до штрафной соперника теряли мяч и вперед бежала уже вторая команда. Все это выглядело очень сумбурно и несколько смешно. Конечно, главной причиной этому был сильный дождь, который упорно поливал небольшую группку болельщиков, которая создавала довольно громкую поддержку "зелено-белым".

В конце концов, мастерство александрийцев сказалась и они забили второй раз. Разыграв неплохую комбинацию, гости перепасовываясь дошли до штрафной соперника и оттянув всю оборону на правый фланг пасом нашли слева Третьякова, которому хватило времени, чтобы подделать мяч под удобную ногу и точно пробить по воротам.

На 70-й минуте прекрасную возможность потерял Мирошниченко: получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки по центру ворот, Денис пробил по воробьям. Но уже через мгновение Артем Ситало забил третий гол в ворота Карпат: получив навес с правого фланга он буквально расстреливал Каниболоцкого, но Антон каким-то чудом среагировал на удар и вытащил мяч из-под перекладины. Пока кипер поднимался Ситало успел на добивание и буквально занес круглого в сетку.

Александрия несколько расслабилась и чуть не получила гол в свои ворота – Панькив в сногсшибательном прыжке спас свои владения после заброса парашютом за спину. На предпоследней минуте Евгений Банада получил мяч по центру ворот, развернулся и точно пробил удальний от вратаря угол воров, сделал счет неприличным.

Победа принесла Александрии 37 очков и пятое место, Карпаты с 12 пунктами – последние.

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