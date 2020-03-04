Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6

Донецкий Шахтер уверенно переиграл СК Днепр-1 в матче 21-го тура Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Хозяева, наученные горьким опытом киевского Динамо, решили не откладывать на потом решение вопроса о победителе дуэли с днепрянами. Фактически "горняки" сделали игру в первые 23 минуты, забив 4 безответных мяча.

Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

Уже на 3-й минуте Коноплянка опасно пробивал с угла штрафной, сместившись с фланга, но его выстрел Юрчук парировал на угловой. Но уже после подачи с угла поля Сергей Кривцов выиграл второй этаж и головой уверенно отправил мяч в угол – 1:0.

А еще 5 минут спустя угловой помог Шахтеру во второй раз. После навеса мяч отскочил на фланг, откуда Коноплянка подал на совершенно свободного Жуниора Мораеса, а тот пробил головой и с помощью рикошета от Адамюка удвоил преимущество донетчан.

Солидное преимущество, заработанное так быстро, однако не уменьшило запал команды Луиша Каштру. "Горняки" продолжили доминировать, а днепряне изредка едва переходили центр поля. В какой-то момент процент владения мячом Шахтер довел до космических 82 % и стало понятно, что новое взятие ворот не за горами.

И действительно, ближе к середине тайма Шахтер провел еще одну ударную 5-минутку. Сначала Тайсон после бразильской комбинации с Исмаили и Мораесом вырвался один на один с Юрчуком и спокойно переиграл кипера СК Днепр-1, закрутив в дальний угол. А на 23-й минуте Тете сильно пробил низом после флангового прорыва, а Евгений Коноплянка оказался первым на добивании после сэйва Юрчука. Это 4:0.

Только после этого днепряне смогли создать хоть какой-то момент. Но Хобленко, кажется, сам не поверил в то, что происходит, потому неуверенно пробил в Пятова с перспективной позиции. В ответ "горняки" создали еще несколько возможностей и могли довести счет до неприличного уже до перерыва. Однако, Исмаили (дважды), Тайсон и Мораес своими моментами не воспользовались.

А "свидание" с Пятовым после разрезного паса Вакулко получил Хобленко. Форвард обыграл капитана Шахтера, но его удар с линии ворот вынес Кривцов.

Со старта второго тайма Дмитрий Михайленко выпустил Тейлора и Супрягу, однако ситуацию на поле они не изменили. Донетчане продолжили контролировать территорию, продолжая держать в напряжении оборону гостей во главе с Юрчуком.

Мог забивать Мораес – удар парировал кипер СК Днепр-1, добивание Майкона заблокировали защитники. А мощный удар последнего после скидки Тайсона на 55-й минуте прошел над перекладиной. Тот же Тайсон через несколько минут решился на выстрел из-за пределов штрафной, но Юрчук справился и с ним.

Еще дважды вратарь днепрян попал в эпицентр событий 10 минут спустя. Это Тете сместился с фланга и мощно пробил, но голкипер парировал удар по центру. А уже через минуту Тайсон выстрелил метров с 20-ти в дальний угол, однако Юрчук выручил и в этот раз.

Серия замен от Каштру, когда на поле появились Бондарь, Бондаренко и Фернандо, успокоила игру. Обе команды, казалось, смирились с цифрами на табло, но все же днепряне смогли размочить счет усилиями талантливой молодежи. На 82-й минуте Владислав Супряга уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бондаря после выстрела Назаренко.

На этом Шахтер и СК Днепр-1 и разошлись. Итак, 4:1 – уверенная победа донетчан, у которых теперь 56 пунктов в активе и 13-очковое преимущество над Зарей. В свою очередь днепряне остались 8-ми. У них 22 балла и 4-очковый дефицит от 6-го места за тур до разделения на "шестерки".