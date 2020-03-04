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Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6

20:56 149 Читати українською
Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6
Радость "горняков" / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер уверенно переиграл СК Днепр-1 в матче 21-го тура Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

Хозяева, наученные горьким опытом киевского Динамо, решили не откладывать на потом решение вопроса о победителе дуэли с днепрянами. Фактически "горняки" сделали игру в первые 23 минуты, забив 4 безответных мяча.

Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

Уже на 3-й минуте Коноплянка опасно пробивал с угла штрафной, сместившись с фланга, но его выстрел Юрчук парировал на угловой. Но уже после подачи с угла поля Сергей Кривцов выиграл второй этаж и головой уверенно отправил мяч в угол – 1:0.

А еще 5 минут спустя угловой помог Шахтеру во второй раз. После навеса мяч отскочил на фланг, откуда Коноплянка подал на совершенно свободного Жуниора Мораеса, а тот пробил головой и с помощью рикошета от Адамюка удвоил преимущество донетчан.

Солидное преимущество, заработанное так быстро, однако не уменьшило запал команды Луиша Каштру. "Горняки" продолжили доминировать, а днепряне изредка едва переходили центр поля. В какой-то момент процент владения мячом Шахтер довел до космических 82 % и стало понятно, что новое взятие ворот не за горами.

И действительно, ближе к середине тайма Шахтер провел еще одну ударную 5-минутку. Сначала Тайсон после бразильской комбинации с Исмаили и Мораесом вырвался один на один с Юрчуком и спокойно переиграл кипера СК Днепр-1, закрутив в дальний угол. А на 23-й минуте Тете сильно пробил низом после флангового прорыва, а Евгений Коноплянка оказался первым на добивании после сэйва Юрчука. Это 4:0.

Только после этого днепряне смогли создать хоть какой-то момент. Но Хобленко, кажется, сам не поверил в то, что происходит, потому неуверенно пробил в Пятова с перспективной позиции. В ответ "горняки" создали еще несколько возможностей и могли довести счет до неприличного уже до перерыва. Однако, Исмаили (дважды), Тайсон и Мораес своими моментами не воспользовались.

А "свидание" с Пятовым после разрезного паса Вакулко получил Хобленко. Форвард обыграл капитана Шахтера, но его удар с линии ворот вынес Кривцов.

Со старта второго тайма Дмитрий Михайленко выпустил Тейлора и Супрягу, однако ситуацию на поле они не изменили. Донетчане продолжили контролировать территорию, продолжая держать в напряжении оборону гостей во главе с Юрчуком.

Мог забивать Мораес – удар парировал кипер СК Днепр-1, добивание Майкона заблокировали защитники. А мощный удар последнего после скидки Тайсона на 55-й минуте прошел над перекладиной. Тот же Тайсон через несколько минут решился на выстрел из-за пределов штрафной, но Юрчук справился и с ним.

Еще дважды вратарь днепрян попал в эпицентр событий 10 минут спустя. Это Тете сместился с фланга и мощно пробил, но голкипер парировал удар по центру. А уже через минуту Тайсон выстрелил метров с 20-ти в дальний угол, однако Юрчук выручил и в этот раз.

Серия замен от Каштру, когда на поле появились Бондарь, Бондаренко и Фернандо, успокоила игру. Обе команды, казалось, смирились с цифрами на табло, но все же днепряне смогли размочить счет усилиями талантливой молодежи. На 82-й минуте Владислав Супряга уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бондаря после выстрела Назаренко.

На этом Шахтер и СК Днепр-1 и разошлись. Итак, 4:1 – уверенная победа донетчан, у которых теперь 56 пунктов в активе и 13-очковое преимущество над Зарей. В свою очередь днепряне остались 8-ми. У них 22 балла и 4-очковый дефицит от 6-го места за тур до разделения на "шестерки".

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Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
18:50
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