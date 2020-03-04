Десна в сложнейшем матче одолела Олимпик – подопечные Гомеса потерпели шестое поражение подряд

В поединке 21-го тура Олимпик на своем поле уступил Десне. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды к матчу 21 тура чемпионата Украины подошли с разным настроением и задачами. Если Олимпику предстояло преодолеть в первую очередь психологический барьер после пяти подряд поражений, то Десна довольно комфортно чувствовала себя на четвертом месте и даже поражение не могло выбить черниговцев с первой "шестерки".

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Уже на четвертой минуте хозяева вышли вперед: Максим Дегтярев получил прекрасный навес с левого фланга в штрафную и головой поразил ворота. Андрей Гитченко, который должен был контролировать форварда дончан, допустил ошибку, которая стоила его команде гола. Но через две минуты гости восстановили статус-кво. Денис Фаворов длинной передачей почти с центра поля нашел Александра Филиппова и тот, выйдя один на один с Владимиром Крынским, переиграл голкипера.

Игра продолжалась на встречных курсах, чему подтверждением стали два потерянных стопроцентных момента у обеих команд. Сначала Андрей Домбровский обрезал свою команду, отдавая передачу на Гитченко. Максим Ду Коуту перехватил сферу и помчался с ней к воротам. Евгений Паст вышел далеко из ворот и уже за пределами штрафной в падении ногами выбил мяч подальше, нейтрализовав угрозу. А в следующей атаке мог забивать Андрей Тотовицкий: получив длинную идеальную передачу на дальнюю штангу, он с удобной позиции пробивал головой, но круглый пролетел рядом.

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В середине тайма затяжную атаку организовали черниговцы, однако после серии выстрелов и рикошетов мяч после удара Левана Арвеладзе скосил Ивана Зотько. Впоследствии Десна получила право на перспективный штрафной: Калитвинцев навесом нашел во вратарской площадке голову Тотовицкого, однако экс-игрок Шахтера снова не забил – мяч просвистел над перекладиной.

На 36-й минуте фантастический момент потеряли хозяева: прекрасную передачу получил Никита Кравченко, на скорости опередил Паста и пробивал, но Андрей Мостовой в падении заблокировал выстрел молодого полузащитника. Подопечные Висенте Гомеса требовали пенальти, намекая на игру рукой, однако арбитр нарушения не зафиксировал и продолжил игру. Под конец тайма перспективный удар под правую стойку наносил Кравченко, но голкипер Десны спокойно справился с выстрелом, а Ду Коуту не позволили точно пробить защитники. В конце концов, уже в добавленное время Тотовицкий забил, но повтор подтвердил стопроцентный офсайд.

Второй тайм начался при подавляющем преимуществе гостей, что привело к ураганному удару Калитвинцева со штрафного: Владислав закрутил сферу с правого фланга мощным выстрелом прямо в штангу, а на добивании не слишком удачно сыграл Ефим Конопля. Олимпик время от времени пытался бежать в контратаки, однако защита черниговцев легко справлялась с этими потугами.

С выходом на поле иранского форварда Захедитабара Шахаба Олимпик отодвинул игру от своей штрафной и стал больше времени проводить на половине поля Десны. На 67-й минуте Сергей Политыло отдал хорошую передачу на ход Шахабу и иранец даже сумел пробить с острого угла, однако круглый проскочил мимо ворот.

Впоследствии уже Тотовицкий прорвался по левому флангу сквозь защитников, отпасовал на Филиппова и тот пробил, попав в штангу ворот. Но то, что сделал Леван Арвеладзе можно просматривать долго и с удовольствием! Грузинский полузащитник выполнял навес со штрафного практически от боковой линии. Мяч плавно перелетел через всех игроков и, благодаря ошибке голкипера, попал прямо в девятку.

Под конец матча гости разыграли отличную комбинацию, вышли на ворота соперника "три против одного" и Филипп Будковский головой поразил ворота. Однако помощник арбитра вновь зафиксировал офсайд, а экс-игрок Зари получил "горчичник" за споры с рефери.

На последней минуте Евгений Паст едва не принес пенальти в свои ворота: выйдя из ворот он с огромным трудом прервал атаку соперника, однако поймал мяч руками фактически на линии – одна нога была во вратарской площадке, а другая – за. Решение на усмотрение арбитра, который в итоге показал, что все было в пределах правил.

Победа принесла Десне 39 очков и четвертую строчку турнирной таблицы, Олимпик с 18 баллами остался десятым.

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